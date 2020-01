PSV, Bergwijn ne joue pas avec Twente: Tottenham de plus en plus proche

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par PhotoViews

A 16h45, le PSV affrontera Twente mais Steven Bergwijn ne sera pas de la partie. L’attaquant de 22 ans a en effet été exclu du défi par le technicien du PSV en raison des différentes rumeurs du marché qui le voient comme des protagonistes. Sur Bergwjin, en effet, il y a le grand intérêt de Tottenham et un transfert en Angleterre pour lui pourrait être très proche maintenant compte tenu également de cette exclusion.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

26.01 16:28 – PSV, Bergwijn ne joue pas avec Twente: Tottenham se rapproche

26.01 16:25 – Leganes, Aguirre. “Dans nos limites, nous avons fait un super match”

26.01 16:04 – Liga, Celta Vigo et Eibar se contentent de 0-0

26.01 15:55 – FA Cup, poker à Fulham: Manchester City tranquille en huitièmes de finale

26.01 15:28 – Atletico Madrid, Simeone: “Mieux en seconde période. Je dois trouver des solutions”

26.01 15:26 – Atl. Madrid, Cavani auraient déjà passé les examens médicaux

26.01 14:52 – Les bulletins des Leganes – Rodrigues le meilleur, Braithwaite trop seul

26.01 14:36 ​​- Bulletins de l’Atletico – Oblak décisif, Vitolo tente de secouer

26.01 14:01 – Liga, l’Atletico Madrid s’arrête toujours: il est seulement 0-0 contre Leganes

26.01 13:13 – Barcelone, pas d’Aubameyang: les yeux sur Rodrigo Moreno de Valence

26.01 12:40 – Crespo officiel est le nouvel entraîneur de Defensa y Justicia

26.01 12:16 – Paris Saint-Germain, Cavani a dit oui à l’Atletico Madrid

26.01 12:02 – Tottenham, l’objectif est le retour de Bale: 30 millions sont prêts

26.01 11:19 – Eredivisie, Alkmaar et Feyenoord s’enfuient de chez eux

26.01 11:10 – Elimination directe de Barcelone à Valence, Sport: “Très, très inquiétant”

26.01 11:00 – L’équipe en première page de Cavani: “Pas fantastique”

26.01 10:51 – Élimination directe de Barcelone à Valence, AS: “Feu vert au Real Madrid”

26.01 10:41 – Élimination directe de Barcelone à Valence, Mundo Deportivo: “Perdidos”

26.01 10:08 – Affaire Inaki Williams, Marca: “Assez de racisme”

26.01 00:56 – Chelsea, Azpilicueta: “Si nous voulons aller loin, nous devons nous améliorer”

26.01 00:47 – Rayo Vallecano, Piovaccari aux salutations? Jemez: “Nous recherchons un pourboire”

26.01 00:37 – Barça et Chelsea pêchent en Suisse: les yeux sur Arrigoni du Grasshopper

26.01 00:28 – Barcelone, Amor: “Pas d’alarmisme, faites confiance à Setien et passons”

26.01 00:18 – Chelsea, Lampard: “Cette course n’était pas perdue. A fait du bon travail”

26.01 00:09 – Schalke 04, Wagner: “Défaite à droite, le Bayern beaucoup plus fort que nous”

25.01 23:59 – West Ham, Moyes: “Mauvaise performance en Coupe, la défaite est juste”

25.01 23:50 – Bayern, Muller: “Heureux avec la performance, nous avons joué en équipe”

25.01 23:21 – Tottenham, Mourinho exclut Rose: “Choix technique”. Il y a Newcastle

25.01 23:02 – La Liga et Séville reviennent à la victoire et prennent la 3e place: Grenade battue 2-0

25.01 22:57 – Le grand retour de Gand: il a submergé le Genk avec un jeu de poker

1er étage

L’entraîneur de l’Inter Antonio Conte a choisi de quitter la salle de presse pour la conférence habituelle d’après-match. Évidemment furieux des événements survenus lors du match contre Cagliari. Les seuls membres de Nerazzurri à faire des déclarations seront le capitaine Samir …