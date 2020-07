« Puglisi et Pascuccio ont de bonnes idées »

LUCANIA VALLEY (SA). Première greffe importante pour le Gelbison, le partenariat cher au président Puglisi a annoncé dans la soirée qu’il était parvenu à un accord avec le solide milieu de terrain Giuseppe Maiorano. Malgré son jeune âge, la promotion 1996 a plusieurs expériences professionnelles et vient de rentrer d’une saison dans les rangs de Marsala en Serie D.

PREMIERS MOTS

La poignée de main et la signature, cet après-midi en présence du directeur sportif Nicoló Pascuccio: «Je suis satisfait de la proposition de Gelbison, – dit le rossoblu nouvellement enregistré – ce n’était pas difficile à accepter. De Salerne, je connais l’entreprise. C’est une belle et importante réalité. Je me suis inscrit pour une entreprise sérieuse et organisée. Le président Puglisi et le réalisateur Pascuccio ont d’excellentes idées. Gelbison est un projet destiné à grandir de plus en plus et je suis heureux d’en faire partie. Ensemble, avec engagement et détermination, nous ferons de grandes choses. Nous sommes prêts à prendre le terrain et à donner de grandes émotions « .

Ph Gelbison, Maiorano

PROFIL DE VALEUR

Dernier milieu de terrain, originaire de Salerne, il portait la chemise Marsala et a une longue expérience. Il a grandi dans les équipes de jeunes de l’Inter et de Sassuolo avant d’habiller les maillots, en Lega Pro, d’Ancône, de Lupa Castelli, de Paganese et de Pavie. Maiorano est un athlète considéré comme extrêmement flexible, pouvant varier sur plusieurs fronts dans le département avancé et, de plus, possédant une expérience considérable malgré seulement 24 ans.