Pulcinelli: “Nous avons besoin d’une réaction immédiate. Tout le monde se blottit autour d’Ascoli”

Avec une note sur le site officiel, le patron d’Ascoli Massimo Pulcinelli Il est revenu pour parler du moment de l’équipe après la défaite contre Trapani en demandant à tout l’environnement de se rassembler autour de l’équipe et de ses joueurs pour se racheter immédiatement en montrant ce courage et cette conviction qui avaient manqué lors des deux derniers matchs. Voici la note du patron:

“Je n’aime pas perdre et peu importe si le règlement stipule que chaque défaite est la même qu’une autre. Ce n’est pas comme ça. Perdre comme à Trapani, sans faire appel aux absences importantes évidentes n’est pas acceptable. Sans nier le bien-fondé d’une formation, que Sicilien, qui a remporté la victoire sur le terrain avec un jeu de courage et de dignité, je pense qu’il est clair que Ascoli a facilité la tâche avec une performance terne de vouloir utiliser un euphémisme. En outre, l’épilogue sensationnel, avec lequel Da Cruz a mis un sceau sur une journée à oublier, cela ne doit pas être un alibi pour le reste du groupe. Le comportement d’Alessio était inacceptable envers une ville entière, le club, l’équipe et surtout les supporters qui sont arrivés à Trapani pour nous soutenir, mais ce que nous avons vu auparavant est tout aussi répréhensible.

Je répète que ce n’est pas l’Ascoli que j’ai conçu, mais, en même temps, le rôle que je joue m’oblige à raisonner, à évaluer l’événement plus largement. Le football a un gros avantage: lorsque vous tombez, vous pouvez vous lever rapidement. Ce n’est pas facile à faire: il faut du courage, de l’esprit d’équipe, des idées et du respect pour les fans et pour le maillot que vous portez.

Contrairement à ce qui a été vu trop, trop souvent, sur la route, notre Ascoli a des valeurs que le classement établit encore. En fait, malgré les deux dernières défaites, nous sommes dans une position de classement qui n’avait jamais été atteinte au cours des dix dernières années et nous avons vraiment beaucoup de marge d’amélioration.

C’est pourquoi je demande à tous ceux qui aiment la chemise en noir et blanc un acte de foi, de se rassembler autour de l’équipe pour la pousser vers cette rançon que je réclame, je demande. Aidons-nous les uns les autres sans créer de tensions, ce qui rendrait notre tâche encore plus difficile. Frosinone est un adversaire qui, pour être vaincu, requiert précisément lucidité, force, grande conviction, “teigne”, respect de notre rôle et de notre histoire. Toutes les fonctionnalités que nous avons dans notre ADN, mais que nous avons l’obligation de récupérer et de montrer. “