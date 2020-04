Pundit affirme que Bruno Fernandes ne masque que les problèmes de Manchester United

Les fans de Manchester United ne seront pas ravis d’entendre comment un expert prétend que l’impact de Bruno Fernandes n’est que temporaire.

L’arrivée du talentueux Portugais a coïncidé avec la meilleure forme de la saison d’Ole Gunnar Solskjaer.

Malheureusement, aussi nécessaire soit-il, leur invincibilité n’a pris fin qu’en raison de la suspension définitive de la ligue.

L’impact de Bruno a été immédiatement ressenti par les fans qui sont déjà tombés amoureux de lui grâce à sa qualité.

Les supporters de United commençaient à penser que l’ancien sportif pourrait les mener vers le top quatre.

Selon l’Express, Craig Burley a déclaré: “Vous me demandez si United est préférable de regarder [than last season] d’une barre extrêmement basse.

“Ouais, ils sont mieux à regarder qu’ils ne l’étaient, mais ils pourraient potentiellement finir en dehors des six ou sept premiers, potentiellement.

«Si cette ligue devait recommencer, elle pourrait potentiellement finir en dehors des six ou sept premiers.

«Ce n’est pas parce qu’ils ont obtenu une étincelle lorsque la nouvelle signature est arrivée que Sheffield United n’allait pas finir au-dessus d’eux, ni Tottenham, ou Chelsea, ou Wolves, ni personne d’autre d’ailleurs.

“Nous savons qu’ils ne finiront pas au-dessus de Manchester City, nous savons qu’ils ne finiront pas au-dessus de Liverpool, nous savons qu’ils ne finiront probablement pas au-dessus de Leicester.” Mais ces équipes pourraient théoriquement finir au-dessus de Man United.

“Je pense que le rebond à court terme que Solskjaer a obtenu de la signature de Fernandes masque légèrement les choses à long terme pour moi.”

Le sport de Lisbonne a pris une éternité dans leurs négociations avec les Red Devils mais finalement, Solskjaer a obtenu son homme.

Certains fans étaient frustrés par la décision du conseil d’administration de ne pas signer Bruno plus tôt, car on pensait qu’il était une cible même l’été précédent.

Si Manchester United l’avait signé à ce moment-là, peut-être que leur première place aurait été plus sûre qu’elle ne l’est actuellement.

Aussi bons que les hommes de Solskjaer l’ont été récemment, leur saison pourrait encore mal tourner si les choses tournaient mal.

Compte tenu des nombreuses fausses aubes que les fans de United ont connues par le passé, il ne serait pas surprenant que cela se produise.

