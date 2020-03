Pundit affirme que la star de Liverpool de classe mondiale est le “ joueur le plus frustrant de Prem ”

Date de publication: samedi 14 mars 2020 12:45

Mohamed Salah est considéré comme le “joueur le plus frustrant de la Premier League” malgré son record de buts à Liverpool, le rendant plus prolifique devant le but que Luis Suarez et Fernando Torres.

Salah a été un énorme succès à Anfield depuis son arrivée de Rome à l’été 2017 pour seulement 36,9 millions de livres sterling.

Depuis lors, Salah a marqué 70 buts en 100 matches de Premier League, ce qui rend son record devant le but plus réussi que les très loués Torres et Suarez avant lui.

Cependant, il existe rumeurs constantes Salah sera tenté d’aller ailleurs, tout en disant qu’il ne s’entend pas avec son coéquipier Sadio Mane été alimenté récemment après une suggestion ridicule faite par Richard Keys.

Néanmoins, le magnat Steve Nicol affirme qu’il trouve Salah incroyablement frustrant à regarder – et suggère même que son incroyable record devant le but est grandement aidé par le fait que Liverpool a un tel succès.

Il a déclaré sur ESPN: «Gagner est le déodorant du jeu, mais il couvre toutes les mauvaises odeurs. Gagner couvre beaucoup de mauvaises choses.

«Vous pouvez le dire avec Salah. La forme de Salah cette saison, y a-t-il un gars qui vous contrarie plus en Premier League ou quelqu’un d’autre avec les choses qu’il fait dans un match?

«Puis tout d’un coup, il produira quelque chose. Vous pourriez donc en dire autant de lui.

«Mais encore une fois, il joue à chaque match et pourquoi? Parce qu’ils gagnent. “

Malgré les affirmations de Nicol, Salah a été nommé Joueur de l’année en 2018 après avoir battu de nombreux records, alors qu’il a également amassé 20 buts pour la troisième saison consécutive à Liverpool.

Carragher dans la vente de Salah

Malgré sa forme, l’ancienne star de Liverpool Jamie Carragher a affirmé que le joueur ne serait pas énormément manqué par des sections de leur soutien, si le club tirait parti de lui.

Pourtant. Carragher affirme que sa forme est sous-estimée et que Liverpool devrait être prudent s’ils pensent pouvoir signer mieux que l’Egyptien.

“Je pense que si vous demandiez aux fans de Liverpool s’ils prendraient quelqu’un de nouveau pour l’un des cinq, en retirant Salah, ils diraient tous non, quoi qu’il arrive.

“Mais je pense que si quelqu’un offrait 130 millions de livres sterling pour Salah, il dirait:” Oh, j’y penserai “, parce que je pense qu’il est sous-estimé.

«Il n’y a aucun moyen de vendre Alisson ou Van Dijk. Mais si vous leur offriez 130 millions de livres sterling pour Salah, ils y penseraient.

“C’est pourquoi je dis qu’il est sous-estimé.”

Carragher a également identifié deux raisons pour lesquelles la réputation de Salah parmi les supporters de Liverpool pourrait ne pas être aussi élevée que son record de buts le mérite.

“Il est un attaquant large qui joue étroit, ce qui signifie qu’il est constamment marqué lorsqu’il reçoit le ballon”, a ajouté Carragher. «Il se marque presque en quelque sorte.

«Mais il n’est pas aussi fort que Mane et il n’est pas aussi intelligent que Firmino quand le ballon lui arrive. Il perd donc beaucoup le ballon dans de telles situations. Cela peut être frustrant de regarder Salah.

«Il ne fait également aucun doute qu’il a un côté égoïste. Nous l’avons vu sortir avec Mane plus tôt dans la saison. Lorsque Salah est en position, il ne pense qu’à savoir s’il peut marquer.

“Parfois, c’est une frustration.”