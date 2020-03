Pundit cite la légende de Man Utd alors que Harry Kane reçoit un avertissement de transfert

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 6:27

Il a été conseillé à Harry Kane de résister à la tentation de quitter Tottenham cet été et on lui a dit qu’il devrait rester fidèle à son club d’enfance et les transformer à nouveau en prétendants au trophée.

Kane a traversé une saison difficile, ayant été mis à l’écart depuis le jour de l’An avec un tendon du tendon du jarret et vu Mauricio Pochettino, qu’il avait une relation de travail solide, remplacé à la barre par José Mourinho.

En conséquence, le tueur à gages anglais envisagerait son avenir à Tottenham avec le club peu susceptible de faire la Ligue des champions la saison prochaine et ayant vu leurs espoirs de trophée s’évaporer pour une autre saison.

En tant que tel, un rapport plus tôt ce mois-ci a affirmé que Kane avait deux raisons de vouloir rejoindre Manchester United.

Cependant, le Daily Express insiste sur le fait que le choix de Kane est de déménager à l’étranger et qu’il aurait déménagé à la Juventus son objectif n ° 1, avec la promesse de remporter des titres avec les huit champions de Serie A régnants à l’avant-garde de l’esprit de Kane.

L’équipe de Maurizio Sarri est à la recherche d’un nouvel attaquant cet été avec Gonzao Higuain susceptible de partir – il a été présenté comme une cible pour l’Athletic Bilbao – et des liens avec des goûts comme le leader de Man City Gabriel Jesus et Timo Werner du RB Leipzig ont suivi.

Ces liens avec la Juventus ont été confirmés au cours de la semaine lorsque des rapports en Italie ont affirmé que les champions de Serie A étaient prêts à offrir l’une de leurs grandes stars à Tottenham dans le but de les inciter à vendre Kane.

FOOTBALL RÉEL! Consultez notre aperçu de Fenerbahce v Kayserispor

Cependant, pundit John Barnes croit qu’il est temps pour Kane de montrer ses vraies couleurs à Tottenham et de soutenir le club quand ils ont le plus besoin de lui.

“Harry Kane ne devrait pas chercher à quitter Tottenham s’il aime les Spurs et est un fan du club », a déclaré Barnes, s’adressant exclusivement à BonusCodeBets.co.uk.

“Si tous les joueurs voulaient quitter leur club pour remporter un trophée, tous les joueurs iraient à Barcelone, au Real Madrid, à Manchester City ou à Liverpool, et vous n’aurez personne qui joue ailleurs.

“Vous savez que vous êtes un fan de Tottenham, vous voulez jouer pour Tottenham alors restez à Tottenham pour essayer de les aider à gagner!”

Barnes peut également voir des similitudes entre la situation actuelle de Kane et celle de Bryan Robson à Manchester United il y a de nombreuses années.

«C’est très similaire avec Bryan Robson à Manchester United. United et le capitaine anglais à l’époque, alors que United ne se portait pas bien, il aurait pu facilement partir. Il pensait “je vais rester à Manchester United et les aider à gagner”! “

Tottenham, quant à lui, a été piqué par une demande stupéfiante de 94 millions de livres sterling pour signer un attaquant qu’il regardait en remplacement potentiel de Kane cet été.