Pundit dit à Tottenham les deux choses dont Jose Mourinho a besoin pour réussir

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 7:11

Tottenham a été invité à remettre à Jose Mourinho le temps de redresser sa fortune, un expert exhortant le club à ne pas être si pressé d’envisager son licenciement.

Le brandon portugais était amené en remplacement de Mauricio Pochettino en novembre après une série de résultats décevants, mais après avoir pris un bon départ, le club s’est effondré pour laisser des points d’interrogation sur lui.

Au cours des 17 matches de Premier League que les Spurs ont disputés, le club a remporté huit matchs nuls et trois défaites, tandis que le club de Londres a éliminé de la Ligue des champions après une défaite de 4-0 au RB Leipzig, et ont également été éliminés de la FA Cup après avoir perdu à domicile contre Norwich aux tirs au but.

Incroyablement, un rapport publié plus tôt ce mois-ci suggérait que Tottenham envisageait de ramener Pochettino en remplacement de Mourinho leur forme a été si décevante.

Cependant, John Barnes est catégorique Mourinho peut les renverser et a dit aux partisans des deux choses principales dont il a besoin pour faire de son règne un succès.

«Jose Mourinho est la bonne personne pour faire avancer n’importe quel club. C’est un manager fantastique », Barnes, s’adressant exclusivement à BonusCodeBets.co.uk, a déclaré.

«Il s’agit de savoir si les joueurs vont adhérer à son style de jeu, qu’ils n’ont pas ajusté à Chelsea et à Manchester United, et cela ne semble pas fonctionner à l’heure actuelle. Malheureusement, de nos jours, si les joueurs décident de ne pas adhérer à ce que le manager veut faire, alors vous ne devenez pas le bon homme.

«Alors, qui va être le bon homme? Le bon homme est quelqu’un qui reçoit la confiance, la croyance et le soutien. Mais c’est tellement difficile dans le football moderne parce que les joueurs ont désormais beaucoup plus de pouvoir. “

Évaluant ce que Tottenham doit réaliser, l’ancien ailier de Liverpool et de Watford a ajouté: «Pour remporter des trophées, Tottenham doit être compétitif. En compétition pour la ligue, ce qu’ils font, ils sont dans les trois premiers chaque année, ils ont atteint la finale de la Ligue des champions, ce qui est énorme pour un club comme les Spurs.

«Mourinho a cette nature compétitive où il pourrait gagner des trophées. Pour avoir une chance de gagner des coupes et des trophées, vous devez être en mesure de concourir au plus haut niveau comme il l’a déjà fait. »

Jenas sur l’endroit où Mourinho a mal tourné à Tottenham

le le retour à l’action de Harry Kane donnera probablement à Tottenham un ascenseur bien nécessaire, mais l’un des anciens joueurs du club a cité la tendance de Mourinho à critiquer publiquement ses joueurs comme un facteur clé dans lequel cela a mal tourné pour lui au club.

“Ce que je n’aime pas chez Jose en ce moment, c’est la négativité. Je pense qu’il a été beaucoup trop négatif en ce qui concerne le message qu’il a envoyé aux joueurs.

“Je sais que nous avons des blessures à Kane, je sais que Son est blessé et maintenant [Steven] Bergwijn, mais je pense qu’il faut une structure plus positive pour les joueurs. »

Jenas a également frappé à la tactique de Tottenham, ajoutant: «Je ne vois toujours pas ce que l’équipe est et comment elle essaie de jouer. S’agit-il d’une équipe de passage? S’agit-il d’une équipe pressante? S’agit-il d’une équipe qui joue en profondeur et tente de contre-attaquer? », A-t-il ajouté.

“Je ne vois pas de match en match, et je ne peux pas vous dire de match en match, quelle équipe il va mettre. Il a eu la meilleure partie de six mi-temps face à Burnley. »

