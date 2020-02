Pundit dit que les fans de Leeds United lui ont donné des “picotements” aujourd’hui – HITC

Leeds United a gagné samedi contre Bristol City à Elland Road.

Noel Whelan a fait l’éloge de l’atmosphère créée par les fans de Leeds United à Elland Road aujourd’hui sur BBC Radio Leeds.

L’ancien attaquant de Leeds était en co-commentaire pour BBC Radio Leeds pour leur couverture du match de championnat entre les Blancs et la ville de Bristol à Elland Road samedi après-midi.

La formation du West Yorkshire a remporté le match 1-0, grâce au but de Luke Ayling en première mi-temps.

Whelan a été impressionné par les fans et le bruit qu’ils ont fait au sol pendant le match.

Whelan a déclaré sur BBC Radio Leeds: «(Les fans) étaient absolument irréels aujourd’hui. Le bruit me donnait des picotements. »

Défi de promotion

Le retour de Leeds à la victoire sera bien accueilli par les fans, et le résultat a accru leurs chances de remporter une promotion automatique en Premier League.

L’équipe de Marcelo Bielsa a également gardé une feuille blanche contre City, ce qui sera très encourageant.

Ce que Leeds doit maintenant faire, c’est mettre en place une série de résultats positifs, et ils doivent également être plus cliniques et tenter leur chance.

Selon BBC Sport, contre City, Leeds a pris 21 tirs, mais seulement six d’entre eux étaient sur la cible.