Pundit énumère deux raisons pour lesquelles Liverpool ne signera pas Jadon Sancho – mais conseille à un vieux de revenir

Liverpool n’achètera pas Jadon Sancho cet été, selon Steve McManaman – mais l’ancien ailier s’attend à ce que Jurgen Klopp tente de ramener un ancien favori à Anfield.

Le joueur de 19 ans a été superbe pour Dortmund et est désormais classé parmi les meilleurs jeunes attaquants du monde.

Sancho a marqué 10 buts et fourni 10 passes décisives en 16 matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison, et a également trouvé le filet deux fois et a fourni deux passes décisives en six matches de Ligue des champions.

“Sancho préférerait probablement aller quelque part où il commencera semaine après semaine et il n’y a aucun problème avec ça”, a déclaré McManaman dans sa chronique pour HorseRacing.net.

«L’autre chose à considérer est les implications financières. Combien va-t-il coûter? Sans aucun doute, c’est une perspective extrêmement brillante, il se débrouille très bien à Dortmund, il joue régulièrement et il est une star là-bas.

«Si Liverpool irait pour lui maintenant, je ne sais pas et s’il était disponible, il commanderait beaucoup d’argent. Et il y avait un certain nombre de clubs qui iraient pour lui.

«Jadon pourrait coûter entre 60 et 75 millions de livres sterling, ce qui représente beaucoup d’argent pour quelqu’un d’aussi jeune, même s’il a une perspective fantastique. C’est une grosse dépense pour un joueur et en toute honnêteté, les jeunes joueurs de Liverpool se portent tous bien et Jurgen Klopp semble vouloir leur donner une chance. “

McManaman: Coutinho, pas Sancho pour retourner à Liverpool

Un autre joueur avec son nom sous les projecteurs est l’ancien meneur de jeu de Liverpool Philippe Coutinho et McManaman pense qu’il est beaucoup plus probable que Klopp chercher à ramener le Brésilien à Anfield.

«Cela ne me dérangerait pas de revoir Coutinho. Il est un joueur brillant, mais une grande partie est uniquement liée à l’économie “. McManaman ajoutée.

«S’ils peuvent ramener Coutinho à un prix raisonnable et potentiellement vendre quelques joueurs qui ne jouent pas régulièrement, alors cela pourrait fonctionner. Il y a des rumeurs selon lesquelles Xherdan Shaqiri pourrait partir à la fin de la saisonet Adam Lallana voudra peut-être jouer plus souvent.

“S’il y a de l’espace disponible, j’aimerais certainement Coutinho de retour, car il était un merveilleux joueur pour Liverpool. Il est ce type de joueur qui, lorsque le plan A ne fonctionne pas, peut changer le jeu.

“Il a marqué des buts incroyables pour Liverpool et même s’il devait gagner les fans après avoir demandé à partir, je pense que la plupart des fans reconnaîtraient à quel point il était bon pour Liverpool.

“Il semble avoir un peu perdu son chemin à la minute, il a besoin d’un peu de TLC et un bras autour de lui n’est-ce pas? Donc, s’il veut revenir à Liverpool et que l’accord était bon, je n’aurais aucun scrupule à le reprendre parce qu’il est un adorable joueur. “

