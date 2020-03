Pundit explique pourquoi Liverpool, City devrait battre Man Utd à Jack Grealish

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 7:47

Liverpool et Manchester City devraient envisager fortement les mouvements d’été pour la star d’Aston Villa Jack Grealish – et battre Manchester United au poing.

C’est selon le spécialiste Danny Murphy, qui estime que l’espoir anglais a «tout dans son casier» pour rejoindre l’un des clubs d’élite de la Premier League.

Le joueur de 24 ans a brillé lors du retour de Villa en Premier League cette saison, et a contribué neuf buts et six passes décisives dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison. (VÉRIFIEZ APRÈS DIMANCHE !!!)

Cela a conduit à la spéculation qu’il pourrait gagner un appel en Angleterre et l’a également vu lié à un déménagement à Manchester United.

Les journaux de dimanche affirmaient que United était prêt à tripler le salaire de Grealish pour l’attirer à Old Trafford au cours de l’été et l’aligner aux côtés de Bruno Fernandes dans une combinaison de milieu de rêve.

cependant, avec le Real Madrid et Barcelone également mentionnés comme prétendants, Murphy est catégorique: United n’aura pas de course libre à Grealish.

“Si vous regardez les meilleures équipes, Manchester City et Liverpool, il est remarquable qu’elles aiment les joueurs qui peuvent jouer exceptionnellement dans plus d’une position”, a déclaré Murphy au Daily Mail.

«Grealish a ça dans son casier. Il a le mélange de physique et de compétences techniques pour opérer dans un certain nombre de domaines.

“Si vous êtes [Jurgen] Klopp par exemple, avoir cette variété à votre disposition est une aubaine.

“Il correspond à la philosophie de Klopp et bien que [Pep] Guardiola a Phil Foden, il sera toujours intéressé par d’autres bons joueurs avec le départ de David Silva cet été. “

Murphy estime que la meilleure position de Grealish est en tant que n ° 10 derrière l’attaquant principal ou dans le cadre d’un trio de tête.

Il affirme également que le joueur de 24 ans est déjà meilleur que Naby Keita et James Milner de Liverpool, ainsi que les espoirs anglais Dele Alli et James Maddison.

“Tous les joueurs que j’ai mentionnés sont de grande qualité”, a ajouté Murphy. “Mais Grealish a l’avantage en raison de sa portée positionnelle et du fait que ses dons particuliers sont extrêmement rares.”

Le patron de Villa, Dean Smith, admet quant à lui qu’il est bien conscient des ambitions de Grealish d’atteindre le sommet.

“C’est une question à laquelle nous devrons répondre cet été”, a déclaré Smith.

«Évidemment, rester dans cette ligue est l’une des plus grandes choses pour nous aider à garder Jack Grealish.

«Il veut jouer au plus haut niveau et il veut gagner des trophées.

“Nous allons travailler dur. Nous devons travailler dur dimanche pour remporter ce trophée.

“L’avenir de Jack, comme le reste des joueurs, dépend de ce qui se passera au cours des trois prochains mois. Ce que nous pouvons faire, c’est l’évaluer ensuite. »

