Pundit fait des prédictions sur l’avenir des Rangers de Steven Gerrard – HITC

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, sera apparemment en deçà de son offre pour le titre cette saison.

Pundit Davie Provan a déclaré au Scottish Sun qu’il pensait que le patron des Rangers Steven Gerrard devrait démissionner cet été – et a prédit l’intérêt des clubs anglais.

Les Rangers ont battu le comté de Ross 1-0 dimanche après-midi, alors que la frappe déviée de Ryan Kent donnait au Gers une victoire peu convaincante sur la route.

Gerrard saura que son équipe n’était pas particulièrement impressionnante, mais a fait le travail pour arrêter une série de résultats nationaux lamentables.

Une défaite à Hearts en Coupe d’Écosse a été suivie d’une défaite 1-0 à domicile face à Hamilton Academical, ce qui signifie que les Rangers ont essentiellement réussi à sortir de deux trophées.

Les Rangers ont été terribles en 2020, et l’avenir de Gerrard a été remis en question avec le Gers à 13 points du Celtic dans la course au titre.

Maintenant, le spécialiste Provan pense que Gerrard quittera les Rangers cet été, croyant qu’il n’y a pas grand-chose à gagner à rester une autre saison à Ibrox avec «douleur et vitriol» en route.

Provan – un ancien joueur celtique, il faut le noter – a ajouté qu’il pensait que les clubs anglais voudraient Gerrard, croyant que sa réputation dans le sud du pays signifierait qu’il entrerait dans un emploi.

Provan a noté que Gerrard serait même en avance sur le patron du Celtic Neil Lennon sur les listes restreintes des clubs en Angleterre, estimant que c’est “ injuste ” sur Lennon, car c’est juste le statut de célébrité de Gerrard qui le fait paraître un manager plus attrayant que Lennon.

“Si Steven Gerrard est aussi brillant que je pense, il sera absent de Glasgow cet été”, a déclaré Provan. “Avec le titre de cette saison maintenant hors de portée, il est temps de coller ou de tordre le temps pour le patron des Rangers. Bien que son instinct lui dise de rester et de se battre, il devrait avoir le sens de s’en aller. La seule chose qui attend Gerrard la saison prochaine, c’est plus de douleur et une décharge de vitriol. »

«A-t-il besoin de ça quand il pourra trouver un bon travail en Angleterre demain? Ne doutez pas, Gerrard ne manquera pas d’options. Ouais, son équipe s’est repliée comme une tente bon marché quand la chaleur était allumée, mais au sud sa réputation reste intacte. Ironiquement, il serait en avance sur Nemesis Neil Lennon sur les listes restreintes des clubs anglais. Injuste sur Lennon si vous me demandez, mais la célébrité de Gerrard lui donne de la monnaie dans les grandes ligues », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, Michael Owen réagit à Mo Salah égalant son record de Liverpool