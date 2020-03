Pundit identifie un problème de mentalité à Liverpool, “ de petites choses ” que Klopp doit améliorer

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 12:51

Steve Nicol affirme que Liverpool «ne fait pas bien les petites choses» et insiste Jurgen Klopp doit travailler sur la mentalité de son équipe.

Watford a battu Liverpool 3-0 à Vicarage Road pour mettre fin aux 44 matches sans défaite des Reds en Premier League.

Les Reds ont encore 22 points d’avance sur Manchester City, mais Nicol a remarqué une baisse au cours des dernières semaines, ce qui a conduit à de petites erreurs que Klopp doit corriger.

“Je ne pense pas [the winter break halted Liverpool’s rhythm]», A déclaré Nicol sur ESPN FC.

«Je pense que ce qu’ils traversent, c’est le côté mental du jeu, car le côté physique du jeu est très facile à comprendre car tous les entraîneurs de fitness et toutes les choses qu’ils leur ont faites savent qu’ils sont physiquement.

“Pour moi, ce n’est pas le problème. Ça doit être le côté mental du jeu parce que Liverpool dans cette manche a tout pour plaire et quand vous arrivez à faire tout ça, ça arrête tout ce qui se passe.

«Ce qui s’est passé, et aujourd’hui un excellent exemple, je parlais de la remise en jeu de Watford aujourd’hui, maintenant chaque homme et son chien impliqués dans le football, qu’il s’agisse de joueurs ou d’entraîneurs, quand il y a une remise en jeu à venir, vous savez qui c’est va, il y a un devant et un derrière.

“C’est très simple et c’est une petite chose mais si vous ne le faites pas, vous voyez ce qui se passe.

«Liverpool en ce moment ne fait pas bien les petites choses.

«Vous pouvez lancer le match de Southampton, vous pourriez regarder le score et dire 4-0 mais ils ont eu de la chance.

“Donc, c’est quelque chose que Klopp doit comprendre, comment peut-il ramener ses joueurs dans l’état mental où ils volent, où ils passent, tout est sur le ballon, tout le monde se synchronise?”

“Parce que pour l’instant rien n’est synchronisé et ils font de petites erreurs partout qui les font, ne perdant pas trop de jeux, mais je vais vous dire quoi, ce n’est pas le moment de l’année où vous voulez être faire cela, peu importe à quel point vous avez été bon. “