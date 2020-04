Pundit: le défenseur de Chelsea a “ plus à jouer ” que le TAA de Liverpool

Date de publication: vendredi 3 avril 2020 1h05

L’ancien défenseur de Chelsea Frank Sinclair estime que Reece James a de bonnes chances d’évincer le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold du onze de départ anglais.

James a été l’un des nombreux Chelsea les jeunes à impressionner sous Frank Lampard cette saison, après être rentré d’un prêt d’une saison dans le championnat avec Wigan Athletic.

Pendant ce temps, Alexander-Arnold, qui a un an de plus que James, s’est fermement établi comme LiverpoolL’arrière droit de premier choix et possède déjà une médaille de vainqueur de la Ligue des champions.

Avec 12 passes décisives en Premier League cette saison – correspondant déjà à son bilan du dernier mandat – Alexander-Arnold est largement considéré comme l’un des arrières les plus créatifs du football mondial.

Cependant, Sinclair – qui a fait plus de 200 apparitions pour les Blues dans les années 1990 – pense que James peut le défier pour son maillot d’Angleterre au cours des prochaines années.

Il a déclaré à Genting Bet: «Lampard et Jody Morris sont tous deux de grands fans de Reece James. Je connais Reece James depuis un certain nombre d’années après avoir parlé avec Jody du talent issu du système à Chelsea – il est évidemment allé à Wigan où il est devenu un joueur de qualité jouant dans un certain nombre de positions différentes.

«La seule chose à propos de Reece James est qu’il peut jouer sur les quatre dos, mais il peut aussi jouer au milieu de terrain.

«Ce sera une grosse demande pour Reece James de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold étant donné la façon dont il se produit pour Liverpool, mais je vois des défauts dans le jeu de Trent.

«Défensivement, Reece James est un meilleur défenseur qu’Alexander-Arnold pour le moment. Mais, il est difficile de trouver un arrière qui produit autant de passes décisives en Europe que Trent pour Liverpool.

«Alexander-Arnold occupera probablement le poste d’arrière droit pour l’Angleterre au cours des cinq ou six prochaines années, mais Reece James le poussera certainement, surtout une fois qu’il aura acquis plus d’expérience en Premier League.

“En tant qu’arrière complet, je pense qu’il y a plus à jouer que Trent, car il est bon pour l’avenir, mais il est également très fort sur la défensive également.”

Ce n’est pas la première fois que Sinclair parle de la rivalité potentielle entre le duo. Le mois dernier, il a suggéré que James devrait envisager de changer de poste s’il voulait gagner un rôle régulier au sein de la configuration anglaise.

Depuis lors, James a joué toutes les 90 minutes dans de grands matchs contre Manchester United, le Bayern Munich et Tottenham Hotspur – ainsi qu’une solide performance contre Bournemouth et une apparition en tant que remplaçant contre Everton.

Cette forme a peut-être convaincu Sinclair que James avait vraiment le potentiel de donner à Alexander-Arnold une sérieuse inquiétude quant au maintien de sa place d’homme de référence de Gareth Southgate à l’arrière droit.

