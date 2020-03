Pundit nomme deux stars qui remplaceront Aubameyang à Arsenal

Date de publication: samedi 14 mars 2020 11h55

Arsenal compte déjà deux joueurs dans son équipe capables de combler le vide laissé par le départ prévu de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, selon le spécialiste Michael Owen.

L’attaquant de 30 ans qui a connu une résurgence sous Mikel Arteta est hors contrat à l’été 2021 et le patron des Gunners et le club souhaitent désespérément que l’attaquant reste.

Cependant, des rapports suggérant Aubameyang pourrait être placé pour laisser refuser de partir et Arsenal se prépare à une approche de Barcelone, entre autres, à la fin de la saison.

Barca’s Le directeur du football, Eric Abidal, a clairement indiqué que le leader des Gunners est toujours fermement sur le radar du club.

cependant, l’attaquant lui-même a appelé des rapports suggérant qu’il pourrait être prêt à partir et est catégorique son avenir reste avec le club de Londres, malgré leur échec probable de se qualifier pour la Ligue des Champions.

“Je voudrais également réagir à certaines des rumeurs qui circulent à mon sujet dans les médias”, a-t-il déclaré en février.

«Les gens aiment inventer des histoires et devraient se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ils parlent trop et ça me fait la tête!

«Je suis le capitaine d’Arsenal. J’adore ce club. Je m’y suis engagé et je cherche désespérément à le ramener au sommet, là où il appartient. »

Cependant, s’ils finissent par perdre l’attaquant, l’ancien homme de Liverpool Owen insiste sur le fait qu’Arsenal a deux attaquants du club plus que capables de remplir ses bottes.

“Je pense qu’Arsenal a une belle petite chose sous Mikel Arteta”, a déclaré Owen à Premier League Productions.

“Ils ont aussi un bon mélange. Ils amènent quelques jeunes joueurs à travers, [Eddie] Nketiah, [Gabriel] Martinelli marque aussi des buts.

“On ne sait jamais, l’un de ces deux gars à l’avant pourrait devenir de bons joueurs et être comme lui [Aubameyang], marquant plus de 20 buts par saison et ils valent leur pesant d’or.

“Si vous pouvez déterrer l’un de ceux de votre académie, c’est un énorme bonus.”

L’ancien attaquant des Gunners, Ian Wright, admet cependant qu’il est préoccupé par le départ de l’attaquant et pense que la star mérite mieux que les performances que ses coéquipiers d’Arsenal lui donnent.

“Si vous pouvez l’imaginer dans une meilleure équipe, il gagnerait des ligues de premier ministre et se disputerait des places en finale de la Ligue des champions et je pense qu’il le mérite”, a déclaré Wright à Premier League Productions.

«Vous ne le voyez pas particulièrement vocal sur le terrain, pointant et criant, mais c’est ce qu’il fait en ce qui concerne son leadership avec les buts qu’il marque.

«Si vous retirez ses buts de cette équipe, ils sont dans un tas d’ennuis. Nous parlons d’un buteur qui marque au rythme d’un joueur de Ligue des Champions, un buteur de classe mondiale.

«Nous parlons du dernier gros contrat de sa carrière.

“J’espère juste que l’amour qu’il a pour le club et les fans pour lui lui suffit mais je ne voudrais pas être à sa place car c’est difficile pour lui.”

