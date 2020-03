Pundit partage la raison pour laquelle Neil Lennon peut être jaloux de Steven Gerrard – HITC

Les Rangers ont avancé en Europe tandis que le Celtic s’est effondré.

Les Rangers sont peut-être à la traîne du Celtic dans la course au titre de Scottish Premiership, mais Davie Provan pense que Neil Lennon peut être un peu envieux de Steven Gerrard.

Les Bhoys ayant déjà remporté la Coupe de la Ligue écossaise et ayant ouvert une avance de 12 points à la Premiership écossaise, le Celtic vise un quatrième triplé consécutif.

Les Rangers sont sortis de la Coupe d’Écosse aux mains de Hearts samedi, ce qui signifie que le Celtic est désormais le favori pour remporter la compétition et effectuer une fois de plus un balayage propre national.

Pourtant, en Europe, c’est une autre histoire. Les Rangers se qualifient pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, organisant une rencontre intéressante avec le Bayer Leverkusen après avoir vu Braga.

À l’inverse, le Celtic a perdu 3-1 à domicile contre Copenhague, s’écrasant de la Ligue Europa avec une défaite globale de 4-2 et mettant fin à la perspective d’un affrontement à élimination directe Old Firm.

Les fans des Celtic ont été extrêmement déçus, et l’ancien ailier de Bhoys Davie Provan a critiqué Peter Lawwell pour ne pas avoir poussé le bateau sur le marché des transferts.

Provan a déclaré au Scottish Sun qu’il pensait que le recrutement du Celtic au cours des deux dernières fenêtres n’était pas assez bon, estimant que trop de joueurs avaient été recrutés, ce qui n’a pas amélioré la composition de départ.

Provan estime que les ajouts de janvier à Patryk Klimala et Ismaila Soro ne sont tout simplement pas ce dont Neil Lennon a besoin en ce moment, et pense qu’il pourrait être légèrement jaloux de Steven Gerrard pour avoir pu injecter 7 millions de livres sterling sur un joueur de Ryan Kent, même s’il n’en a pas. t toujours produit.

«Avec une campagne en Ligue des Champions imminente, Neil avait besoin de certains des meilleurs joueurs. Au lieu de cela, il a obtenu Boli Bolingoli, Luca Connell et Hatem Abd Elhamed », a déclaré Provan. «Voir Kieran Tierney vendu quelques jours avant le match décisif de qualification de la Ligue des champions contre Cluj a été un autre coup dur. La nuit où Celtic est allé voir les Roumains, Lennon n’était pas convaincu par Bolingoli, il a joué McGregor à l’arrière gauche. Jeremie Frimpong, Moritz Bauer, Mohamed Elyounoussi et Greg Taylor ont également été ajoutés à l’équipe. Aucun d’entre eux n’a pu entrer directement dans l’équipe et l’améliorer. »

“Avec les Rangers directement sur le cas du Celtic avant les vacances d’hiver, je suppose que Lennon aurait voulu une mise à niveau des joueurs dans la fenêtre. Avec l’argent Tierney brûlant un trou dans sa poche, Lawwell aurait pu livrer. Au lieu de cela, c’était le même vieux script avec deux jeunes signés de ligues en Pologne et en Israël. Aucun mal à Patryk Klimala et Ismaila Soro, les jeunes de 21 ans pourraient éventuellement faire des Celtes une fortune sur le marché des transferts. Mais ce n’est pas non plus ce dont Lennon a besoin en ce moment. »

«Une nuit où Ryan Kent a enfoncé les mots des critiques dans la gorge, les Rangers ont mené le match du début à la fin. Gerrard a vu son équipe faire exploser leurs espoirs de titre, mais ils lui ont donné un certain retour au Portugal. Les frais de 7 millions de livres sterling de Kent ont été utilisés comme une canne pour le battre, mais il a produit quand cela importait. Malgré l’énorme avantage financier des Celtes sur le Gers, je parie que Lennon adorerait dépenser ce type d’argent pour un joueur », a-t-il ajouté.

