Pundit pense que la star anglaise non plafonnée est idéale pour Liverpool et se rendrait à Tottenham – HITC

Le meneur de jeu d’Aston Villa, Jack Grealish, attirera un grand intérêt cet été.

Pundit Danny Murphy a déclaré au Daily Mail qu’il pensait que le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish entrerait dans l’équipe de Tottenham – et pense qu’il pourrait même jouer pour Liverpool.

Grealish a subi un après-midi frustrant dimanche alors que Villa a perdu 6-1 à domicile contre Manchester City, mais quelle saison il a de retour en Premier League.

Le joueur de 24 ans a inscrit six buts et cinq passes décisives en 20 matches de championnat pour Villa cette saison, prouvant qu’il peut être une véritable force en Premier League.

Non seulement Grealish est soyeux sur le ballon et capable de créer des opportunités pour ses coéquipiers, mais il est devenu un leader et un moteur de ce côté de Villa luttant contre la relégation.

Lorsque Villa a besoin de quelque chose, ils se tournent vers Grealish pour trouver l’inspiration. Le fait qu’il n’ait pas encore de casquette pour l’Angleterre est vraiment déroutant, ce qui a amené de nombreuses personnes à penser qu’il devait quitter Villa.

Ce ne sera pas une décision facile pour Grealish étant donné qu’il est un fan de Villa d’enfance, mais qu’ils restent éveillés ou non, il y aura sûrement des offres sur la table pour le meneur de jeu.

Maintenant, le spécialiste Murphy a suggéré qu’il pourrait facilement entrer dans les équipes d’Arsenal, Tottenham ou Manchester United en ce moment, et pourrait même faire de même à Chelsea.

Murphy a même ajouté qu’il pensait que Grealish pourrait être idéal pour Liverpool, croyant qu’il non seulement mettrait les verges difficiles pour Jurgen Klopp, mais serait également meilleur que Naby Keita au milieu de terrain de Liverpool.

“Il entrerait immédiatement dans les équipes d’Arsenal, des Spurs et de Manchester United”, a déclaré Murphy. “Il n’est pas inférieur à Mateo Kovacic, Ross Barkley ou Mason Mount à Chelsea.”

“Même si Liverpool est actuellement bien approvisionné pour les milieux de terrain, que se passe-t-il si Gini Wijnaldum ne signe pas un nouveau contrat et James Milner atteint un certain âge? Jack pourrait-il faire les travaux difficiles exigés par Jurgen Klopp? Oui. L’aurais-je devancé Naby Keita par exemple? Oui », a-t-il ajouté.

