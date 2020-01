Pundit prévient que Tottenham pourrait être rougit face à l’attaquant

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 8:01

L’ancienne star de Tottenham, Chris Waddle, a averti Tottenham qu’ils pourraient être laissés à la merci de Gareth Bale s’ils payaient les chances de ramener le Gallois dans le nord de Londres.

Éperons sont à la recherche d’un attaquant ce mois-ci après avoir perdu Harry Kane jusqu’au moins avril avec une blessure aux ischio-jambiers et plusieurs joueurs ont été liés à un déménagement au club.

Tottenham a été crédité de son intérêt pour l’international du Kosovo Vedat Muriqi et l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose, mais un autre nom à associer est Bale, qui a quitté les Spurs pour le Real Madrid en 2013.

Les derniers rapports suggèrent que le club est prêt à payer un peu plus de 25 millions de livres sterling pour ramener Bale mais en parlant au Racing Post, Waddle a insisté sur le fait que les Spurs doivent être prudents lors d’un mouvement.

“Gareth Bale pourrait être une solution à court terme aux problèmes de Mourinho, mais je ne voudrais pas casser la banque pour le ramener”, a-t-il déclaré.

«Je suis un grand fan de Bale, je pense que c’est un merveilleux joueur et les fans des Spurs l’accueilleraient à bras ouverts.

“Mais vous devez vous demander ce que vous obtiendriez pour une énorme somme d’argent. Est-il suffisamment sur le terrain pour que l’investissement en vaille la peine?

«Vous regardez Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et ils sont sur le terrain pendant 90% ou plus de la saison. Balle? Probablement près de 50 ans et il ne rajeunit pas.

“Si c’était la bonne affaire au bon prix, alors sans l’ombre d’un doute, vous le rattraperiez. Mais si vous vous attendiez à devoir débourser 300 000 £ par semaine ou plus, je chercherais ailleurs. “

Quant à la poursuite annoncée de Tottenham contre Jose, le club du nord de Londres serait au point mort dans les négociations avec la Sociedad en raison d’une divergence d’opinion sur les frais de transfert.

Les deux clubs sont bloqués dans des discussions sur un éventuel accord pour le Brésilien, mais ils sont actuellement séparés de 11 millions de livres sterling dans leur évaluation de l’attaquant – avec Éperons après avoir offert à peu près la moitié de ce que la Liga veut, selon le Daily Star.

Jose Mourinho aurait identifié le 28 ans comme principal objectif de transfert dans la fenêtre de janvier et le joueur a déclaré à la Sociedad qu’il souhaitait quitter le club.

Lire la suite…