Pundit souligne les pourparlers «clés» en cours pour résoudre le problème croissant de Liverpool

Liverpool sera soucieux de s’assurer qu’ils obtiennent la durée de la prolongation du contrat de Georginio Wijnaldum exactement avant de convenir des conditions avec le milieu de terrain, selon un expert.

Wijnaldum, qui a déménagé à Anfield de Newcastle en 2016, est devenu l’un des Jurgen KloppJoueurs clés et le Néerlandais est une caractéristique régulière pour les Reds.

En effet, les principales influences sur l’équipe comprennent trois buts en huitièmes de finale de la Ligue des champions, dont deux ont contribué à envoyer Liverpool à la finale en 2018.

Cependant, le joueur de 29 ans entre dans la dernière année de son contrat et bien qu’il ne devrait pas être déplacé par Klopp, Danny Mills a affirmé que les négociations entre le club et le joueur seront difficiles.

“Beaucoup de clubs ne veulent pas donner plus d’un an de contrat lorsqu’un joueur atteint ce genre d’âge”, a déclaré Mills à Football Insider.

«Il pensera qu’il mérite au moins quelques années après avoir remporté la Ligue des champions et la Premier League.

«Il y aura des négociations à avoir sur la durée de cette période plus que toute autre chose. Cela pourrait bien être la clé.

«C’est un peu le chat et la souris. Un jeu de poker mais tout le monde a un prix. J’espère qu’ils pourront se rencontrer quelque part au milieu. »

Wijnaldum a un excellent record de buts pour son pays, marquant huit buts à partir d’une position de milieu de terrain avancé pour aider les Pays-Bas à se qualifier pour les Championnats d’Europe.

Cependant, le joueur a révélé comment il est devenu plus complet après s’être adapté aux instructions de Klopp pour jouer dans un rôle plus profond.

Wijnaldum a déclaré: “Mon développement depuis mon arrivée à Liverpool a été bon”, a déclaré leur milieu de terrain. «Je suis devenu plus un joueur polyvalent.

«J’avais l’habitude de jouer dans un rôle très offensif et uniquement en attaque. Depuis la Coupe du monde [in 2014] avec [then Holland boss Louis] van Gaal, j’ai eu un rôle plus de contrôle au milieu de terrain et cela s’est bien passé.

«Après cela, je n’ai plus joué ce rôle, au PSV ou à Newcastle. Quand j’ai parlé avec Klopp, il m’a vu dans un rôle plus défensif, où je devais être polyvalent. »

Dans d’autres nouvelles, Liverpool aurait été préparé à une offre de Séville pour Xherdan Shaqiri après avoir donné le feu vert au double vainqueur de la Ligue des champions pour trouver un nouveau club à la fin de la saison.

L’international suisse Shaqiri a été en grande partie un joueur marginal en son temps à Anfield et a été fortement lié à la Roma lors de la fenêtre de transfert de janvier.

