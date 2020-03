Pundit stupéfait si Mourinho était embauché pour «exciter» les fans de Tottenham

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 11:10

Paul Merson a admis qu’il était choqué si Tottenham nommait Jose Mourinho pour «exciter les fans et ne pas gagner de matchs de football».

Les Spurs ont perdu leurs trois derniers matchs dans toutes les compétitions, y compris les matchs de Premier League contre les rivaux de qualification de la Ligue des champions Chelsea et Wolves.

Des questions sont à nouveau posées après Tottenham a concédé trois buts à domicile aux Wolves dimanche, malgré la plupart des discussions d’avant-match entourant leur manque de grévistes.

Et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Merson a été “choqué” par la façon dont Mourinho l’équipe a joué.

“Combien de fois Mourinho depuis qu’il est en Premier League l’avez-vous vu participer à ces fêtes de buts?” Merson a dit sur le débat de Sky Sports.

“Ce n’est pas comme Mourinho. Et même s’ils ne les ont pas deux [Kane and Son], une chose à laquelle je m’attendrais, c’est qu’ils soient solides comme le roc.

«Je suis choqué par leur état actuel. Ils sont tellement ouverts et partout. Je pense que ce manager est assez bon pour mettre en place une équipe pour ne pas laisser entrer les buts qu’ils ont laissés.

“Je pense qu’ils ont le mauvais manager [if Mourinho has to set up Spurs to play], et je ne veux pas dire cela d’une manière horrible parce que cet homme est une légende.

“Mais il gagne des matchs de football, peu importe comment il le fait. Je suis allé à Chelsea, nous avons été 2-0 en bas de la ligue à la mi-temps et c’est tout, ça reste 2-0.

«Ce n’est pas comme une Man City où vous allez gagner cinq ou six. Il préfère gagner 2-0 que 4-1. Cela m’inquiète qu’il doive sortir et exciter les fans de Tottenham.

«Cela m’inquiète. S’il est amené pour exciter les fans et ne pas gagner de matchs de football, c’est un choc – j’ai vu Mourinho avec des joueurs moins nombreux [than his current ones] et garder des draps propres. “

