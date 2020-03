Pundit utilise McDonald’s pour montrer pourquoi Liverpool a besoin d’une star d’Arsenal

Date de publication: samedi 21 mars 2020 10:00

Paul Merson pense que Liverpool «a besoin» du «filet de sécurité en termes d’objectifs» que l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang fournirait.

Liverpool a apparemment fait leur intérêt dans l’attaquant d’Arsenal Aubameyang connu, tandis que Manchester United sont également envisager de bouger.

Le joueur de 30 ans a un peu plus d’un an sur son contrat dans le nord de Londres et Arsenal sera réticent à perdre un autre joueur de la première équipe à la libre agence.

Merson dit que United pourrait devenir «Une force majeure» en signant Aubameyang et Jack Grealish, mais a apparemment utilisé McDonald’s pour expliquer pourquoi Liverpool devrait également poursuivre l’international gabonais.

“Tout le monde connaît la situation contractuelle d’Aubameyang, mais il n’y a pas trop de clubs en Angleterre qui cherchent à pourvoir ce poste”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Je suis sûr que Manchester City mettra probablement tous ses œufs dans Gabriel Jesus lorsque Sergio Aguero finira par partir, donc je ne pense pas qu’ils auront beaucoup d’intérêt.

«Je pense que si vous étiez à Liverpool, vous auriez un coup d’œil et Jurgen Klopp le connaît très bien depuis leur séjour au Borussia Dortmund, mais cela m’inquiète que Klopp ne l’ait pas remplacé. Il le connaîtrait sûrement mieux que quiconque.

«Je regarde toujours la décision d’Arsenal pour Shkodran Mustafi pour environ 35 millions de livres sterling. Si Mustafi était si bon, un joueur de 35 millions de livres sterling, Gary Neville, qui était à Valence avec lui, aurait téléphoné à Manchester United en disant: «Vous ne croirez pas le centre-ville ici. Il est tellement bon que vous devez l’acheter. »Mais il ne l’a pas fait, et Arsenal a eu un parcours libre.

“C’est la seule chose qui m’inquiète concernant Aubameyang et Klopp, parce que Liverpool a besoin d’un attaquant. Soyons honnêtes, ils n’ont pas d’attaquant naturel. Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino fonctionnent très bien ensemble à trois, mais vous avez besoin de quelqu’un qui peut frapper 25 buts sans chichi. »

Un rappel que Liverpool, qui “a besoin de quelqu’un qui peut atteindre 25 buts sans faire d’histoires”, est à la fois en tête de la Premier League par 25 points et possède actuellement un joueur avec deux Golden Boots consécutives.

«Firmino est un joueur de haut niveau mais il peut passer de longues périodes sans marquer. Vous avez toujours besoin de quelqu’un qui est un filet de sécurité en termes d’objectifs et c’est ce que Aubameyang peut fournir. “

Ou, disons, Mo Salah.

«Liverpool doit également continuer de s’améliorer. Gagner des trophées est difficile, mais revenir et les gagner à nouveau est encore plus difficile. Il existe une entreprise qui vend plus de hamburgers, plus de frites et plus de fast-food que quiconque dans le monde, mais ils font toujours de la publicité. Cela me dit que vous devez continuer à travailler pour rester au top.

“Lorsque vous gagnez quelque chose, vous devez aller vous améliorer à nouveau. Certaines équipes vont garder la confiance dans l’équipe qui a gagné et partent de là, mais vous devez continuer à vous améliorer si vous voulez rester au top. La société de hamburgers ne fait pas de publicité pour vendre des trucs, elle le fait pour rester au top.

“Liverpool devra faire de même et cela peut signifier rafraîchir l’équipe.”