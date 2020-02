Pusineri a confirmé que l’équipe affrontera le Racing et a parlé du départ de Pablo Pérez: “La décision est correcte”

Independiente vient de battre Rosario Central 5 à 0 dans les Libertadores de América avec une performance phénoménale de ses joueurs, mais il ne peut pas se détendre car ce dimanche à partir de 19h40, il visitera Racing in the Cylinder avant le 19 de la Super League et avec le Arbitrage Patricio Loustau.

A midi ce vendredi, Lucas Pusineri a admis lors d’une conférence de presse que “jouera le même 11 que contre Central“Autrement dit, les détenteurs du” Rouge “pour affronter le classique Avellaneda seront: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Juan Manuel Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Domingo Blanco; Leandro Fernández, Silvio Romero et Cecilio Domínguez.

En revanche, l’entraîneur de l’Indépendance a évoqué la situation de Pablo Pérez: “J’avais une grosse usure sur le club avant mon arrivée. La sortie de Pablo Pérez explique où nous allons en tant que club. La décision est correcte. Le problème est déjà défini et cela efface toute incertitude qui pourrait continuer de se produire. Il ira dans un endroit où il se sent très à l’aise et lui souhaite bonne chance. “Le milieu de terrain se rendra chez Newell après avoir résilié un contrat avec l’institution Avellaneda.

Pusineri a trois matchs dans le rouge. Il a fait ses débuts avec une défaite contre River, puis a affronté Boca sans but et a écrasé Rosario Central par 5 à 0. Ce sera le quatrième match contre un Racing issu de deux nuls (contre l’Atlético Tucumán et Argentinos) au début de l’ère de Sebastián Beccacece dans la banque de remplacement.