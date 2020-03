Pusineri a parlé du mauvais moment d’Independiente et a déclaré: “Je me sens soutenu par les gens, le conseil d’administration et les joueurs”

Independiente continue de traverser un mauvais moment de football et même l’arrivée de Lucas Pusineri ne pourrait pas l’inverser. Après le départ de Sebastián Beccacece en raison des mauvais résultats, le changement de direction de la direction n’a pas eu les résultats escomptés. De plus, la situation économique délicate a contraint certains acteurs importants à lâcher prise.

Aujourd’hui, le DT du Rouge faisait référence à l’actualité de l’équipe et était optimiste. “Les matchs sont gagnés ou perdus par les détails. Vous devez être à nouveau confiant et réussir ceux qui ne peuvent pas être gagnés, du moins ne vous perdez pas”, a expliqué l’entraîneur.

Independiente a connu des matchs courageux après l’arrivée de Pusineri. Il a perdu avec River, il a égalisé avec Boca, il a battu Rosario Central, il est tombé avec Racing, il a égalisé avec Arsenal et il est retombé en gymnastique et Hurricane. En outre, dans la Coupe d’Amérique du Sud, le tour avancé avec foire.

“Nous avons devant la Super League Cup, la Coupe d’Argentine et la Coupe d’Amérique du Sud. Il y a des possibilités d’un horizon pour être meilleur. En juin, il sera temps de mélanger les possibilités et de faire une analyse de la réalité. Je trouve de nombreuses forces pour continuer à l’inculquer” aux expériences des joueurs de football que j’ai vécues “a ajouté l’entraîneur.

A l’avenir, il serait intéressant d’avoir un secrétaire technique. Indépendant a de nombreuses idoles qui ont bien fait dans le passé et j’espère qu’elles pourront le faire à l’avenir.

À propos de l’équipe, il a reconnu que “Tout au long de ces huit matchs, nous avons essayé de trouver des variantes. Nous devons voir les joueurs en compétition pour pouvoir faire une évaluation. Nous devons trouver des solutions, et les jeunes qui répondent peuvent être une alternative et pourront filmer.”

Mais aussi, Pusineri a évoqué l’arrivée possible d’un secrétariat technique et a déclaré qu ‘”à l’avenir, il serait intéressant d’avoir un secrétaire technique. Independent a de nombreuses idoles qui ont bien fait dans le passé et j’espère qu’elles pourront le faire à l’avenir. Rolfi Monténégro C’est une bonne personne qui est venue voir une formation, c’est l’une des possibilités. Le nom de Burruchaga est également apparu. L’important est d’être professionnel. “

Enfin, en dialogue avec FOX Sports, il a déclaré: “Je me sens soutenu par les gens, le conseil d’administration et les joueurs. Le match de dimanche ne sera pas facile (contre Central Córdoba). Facile n’est rien. Je dois obtenir de bons résultats avant et rendre confiance, que les gens viennent au stade pour profiter de leur équipe. ” Pouvez-vous sortir du mauvais moment?