Pusineri: “Avec Boca, c’est un jeu d’échecs”

Date 17 arrive dans la Super League qui aura le duel entre Boca et Independiente comme l’un des plus attractifs du week-end. Et aujourd’hui à midi, après la défaite contre River à domicile, l’entraîneur des Red s’est exprimé, Lucas Pusineri.

Le DT a décidé de ne pas confirmer l’équipe qui s’arrêtera avant Xeneize mais a utilisé le microphone pour montrer son inquiétude pour un grand nombre de joueurs quittant le club. “Je sais qu’il y a des rencontres en ce moment de certains joueurs qui peuvent quitter l’institution, donc je veux être prudent quand il s’agit de donner à l’équipe”, a déclaré l’entraîneur qui a également déclaré que “Nous essayons d’intégrer une zone vers l’avant et un volant mixte.”

Pusineri a également évoqué le rival auquel ils seront confrontés et a déclaré que “Nous allons à La Bombonera en respectant l’histoire du club. Ce sont des matchs importants qui nous marqueront pour ce qui s’en vient.” Il a ajouté qu ‘”avec Boca, c’est un jeu d’échecs” et a souligné que “je ne peux pas aller au-delà du match de dimanche. Puis vient Central.”

Le Rouge finit de résoudre la sortie de certains de ses footballeurs et Pusineri a déclaré que “tout ne se passe pas du jour au lendemain. Parfois, ce sont des rumeurs. En ce moment, il y a des réunions qui se déroulent maintenant. Pizzini et Chávez iront à d’autres institutions. ” La vérité est que le club d’Avellaneda continuera de perdre des noms sur un marché qui n’avait pas d’incorporation mais seulement le retour des acteurs du crédit.

Les matchs de Nico Domingo, Nicolás Figal, Carlos Benavidez et Christian Chávez seront rejoints par Francisco Pizzini (qui ira à la Défense et la Justice) et Sebastián Palacios (à Newell). De plus, Pablo Pérez est un autre footballeur qui pourrait quitter le club.