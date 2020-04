Putain de nostalgie: combien nous manque Atalanta

Combien nous manque-t-il de s’asseoir sur le canapé ou d’aller au stade le week-end pour assister à un magnifique spectacle, comme un match de football? la coronavirus il a fait tomber toutes nos certitudes, une à une, sans même nous donner le bon moment pour nous préparer: il a tout balayé, comme un terrible vent glacial.

La Serie A, le bruit des ennemis, le football fantastique, les conversations au bar avec des amis: partout on parlait de football et maintenant plus. Maintenant, l’obscurité, les ombres de films d’horreur presque de nos temples, qui sont les stades, ont évincé la lumière et les pixels de milliards de téléphones qui ont filmé les actes de nos champions les plus aimés. Est-ce que ces temps reviendront ou serons-nous obligés de voir un spectacle différent, plus triste et moins engageant? Nous aimons penser que tout reviendra et que nous serons là au premier rang pour remonter le moral.

La dernière symphonie d’une saison électrisante

Si nous parlons des merveilles du plus beau sport du monde, nous ne pouvons manquer de souligner l’incroyable Atalanta ces dernières années, enregistré par Gian Piero Gasperini. Exaltation de la beauté et de la technique, démonstration de la façon dont un Goliath peut triompher d’un Davide: sans achats incroyables, sans dépenses et engagements fous, sans noms de première classe, la Déesse a montré comment dans le football le seul vrai juge est le terrain .

Bien qu’un mois et quelques jours se soient écoulés depuis le dernier match que nous avons vu en Italie, tout notre peuple se souviendra avec tendresse du dernier match d’un Italien en Ligue des champions: nous étions au Mestalla de Valence, il n’y avait pas de fans et seuls les cris et les incitations des entraîneurs et coéquipiers ont été entendus. Sur la pelouse verte, un génie s’est déplacé avec élégance avec la chemise numéro 72 capable de faire rêver tout un peuple. Un génie, méconnu depuis trop d’années, qui, avec son attitude froide, glaciale, détachée et apathique du monde, a guidé la Déesse vers un triomphe du jeu, des idéologies et de la magie pure. Facile à déduire qui est le sujet en question: par son nom Joseph et par son nom Ilicic et avec Papu Gomez et camarades, le soir du 10 mars, il enchante toujours toute l’Europe.

Combien de fois Atalanta au cours de cette période de deux ans nous a laissé sans voix? Combien? D’innombrables spectacles, depuis la course de la saison dernière qui a conduit à la qualification de la Ligue des champions, 7-1 à domicile contre l’Udinese, 5-0 contre Parme, 5-0 avec un Milan désabusé, 0-7 à la municipal de Turin contre les grenades.

Comment tout a commencé

Pourtant, tout cela a commencé à partir d’une phase vraiment critique, à une date précise et dans un jeu spécifique: 15 octobre 2016, Atalanta-Napoli. La déesse de retour d’un début de saison quelque peu désastreux qui la relègue dans le bas de la liste des championnats et M. Gasperini, probablement au bord du gril, avec un courage inouï, lance de nombreux garçons: de Caldara à Petagna en passant Conti et Kessie. Cependant, l’adversaire n’est pas n’importe qui, c’est le Napoli de Maurizio Sarri nous allons entendre. Sans crainte, M. Gasperini mise sur eux sachant qu’il joue peut-être l’un des derniers jetons à sa disposition. Et le résultat lui donne raison: c’est 1-0 avec un but de Petagna.

Peu ou peut-être personne n’imaginait que ce jour resterait célèbre car à partir de là, Atalanta mènera une balade stratosphérique qui lui permettra à la fin de la saison de terminer quatrième derrière seulement la Juventus, Rome et Naples et de détacher le col pour laLigue Europa. Mais cette saison n’était pas une fin en soi, car elle a jeté les bases de ce solide Atalanta que nous avons la chance de connaître aujourd’hui: après la septième place de la saison 2017-18, voici l’année de la consécration, 2019, qui à Bergame apporté le plus gros cadeau, celui de la qualification au Ligue des champions.

Les chefs de l’armée

Le courageux gouverneur Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Juventus toujours fidèle à ses principes de jeu, est capable d’amener Gênes d’abord en Serie A, puis de le positionner encore et encore sur le côté gauche du classement dans l’élite. Trop critiqué quand il a eu sa plus grande chance professionnelle dans unInter vide d’idées et plus que jamais vidé, ce qui l’a conduit à l’exonération après seulement 73 jours depuis son installation sur le banc. Un échec qui n’a pas démantelé l’entraîneur d’origine de Grugliasco, mais l’a plutôt renforcé: puis, en fait, la chance de Bergame est venue, et une succession d’émotions qui a amené les Atalantins au ciel et qui a laissé tous les amoureux de balle. Ceux qui aiment le football ne peuvent qu’être éblouis par Atalanta.

Un projet, celui d’Atalantine, solide, sans bavures et qui est dirigé par un président, Antonio Percassi, inhabituel à bien des égards par rapport à la plupart des propriétaires de sociétés italiennes. Oui, car en Italie les patrons des équipes sont reconnus pour des déclarations fortes et insensées la plupart du temps, pour exempter un entraîneur après deux matchs mal joués. Tout cela ne configure cependant pas Antonio Percassi, un homme de peu de mots, jamais au centre des journaux pour des déclarations crépitantes, reconnu à la place pour des projets ambitieux et gagnants et pour des idées. Beaucoup devraient être inspirés par un homme qui a amené son équipe de la princesse de Serie A à la reine papabile, au moins pour la beauté et la pureté, de l’Europe.

Cette période se terminera tôt ou tard. Les jours viendront où nous parlerons tous des exploits du Gasp et de la Déesse, pourquoi certaines histoires d’amour ne peuvent se terminer que par une fin heureuse. Qui sait si celui des soixante-deux ans de Turin et d’Atalanta se terminera par une coupe levée vers le ciel. La Déesse, qui n’a pas les yeux bandés dans ce cas, doit être un exemple pour nous tous maintenant: nous triompherons de ce dur rival qui est le virus, mais seulement avec calme, tempérance et bonne programmation.