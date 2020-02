Puteolana 1902, Casapulla s’écrie: “Geste lâche, prêt à vendre le club pour 1 €”

Position ferme du numéro un des Puteolana 1902, Emanuele Casapulla, qui, avec la note officielle suivante, a répondu à la lettre de certains membres de l’équipe, exposant fermement la position du club et se déclarant disponible pour le transfert du club:

Je prends note de la lettre que l’équipe et le personnel technique ont publiée hier et, à cet égard, je pense qu’il est juste de préciser que ce qui a été signalé comporte des inexactitudes. En ce qui concerne le remboursement des dépenses relatives au mois de décembre 2019, l’équipe ne doit recevoir qu’un solde résiduel, mais il est connu que certains joueurs n’ont pas déclaré (à ce stade également à leurs coéquipiers) qu’ils avaient déjà reçu l’intégralité du remboursement relatif. en décembre 2019, un acompte sur le mois de janvier 2020 ou, comme dans le cas plus précis comme celui de Roberto Palumbo, également déjà un bonus économique de 1500,00 € à l’arrivée sur les 13 réseaux saisonniers (prix qui correspondent à la fin de la saison) , tous documentés par des reçus qui remontent au dernier paiement effectué il y a environ 15 jours.

Comme déjà prévu pour l’équipe, je suis le premier à être désolé et désolé, également sur la base de ce qui a été construit en peu de temps, suite au moment actuel qui s’est produit à la suite de difficultés inattendues et inattendues liées à l’une de mes activités travailler mais, ayant rassuré l’équipe que je garderais, comme cela a toujours été fait l’année dernière et cette année, tous les engagements, je considère ce geste vil et antisportif ainsi que peu respectueux envers toute la communauté de 1902, rappelant aux membres et non, que les remboursements versés par les soussignés commencent à partir du mois de juillet 2019, où au moment de la signature la plupart d’entre eux ont reçu une avance importante égale à plus d’un mois, le tout pouvant toujours être documenté.

Cela dit et compte tenu des attentats diffamatoires, pour remédier à une partie des salaires mensuels de janvier 2020 et ceux du mois en cours de février 2020, je me rend disponible immédiatement pour vendre en partie ou en totalité au prix symbolique de 1 € la société à qui que ce soit capable de garantir la continuité économique et sportive entreprise par moi, rappelant cependant que le soussigné est le même qui a repris une entreprise des cendres des cendres, l’achetant à titre onéreux et la recouvrant de toutes les dettes contractées par les directions précédentes, à titre d’exemple les litiges relatifs à M. Francesco Troise pour 5 509,20 €, à M. Salvatore Sarnataro pour 4 506,00 €, à M. Pierfrancesco Ulivi pour 4 506,00 € et au Lnd pour les dettes de gestion antérieures d’un montant égal à 9229 €, 00 et de nombreux autres fournisseurs.

Enfin, je voudrais souligner que M. Buongiorno, jusqu’à il y a quelques jours, le secrétaire aux sports de Puteolana 1902, contrairement à ce qui a été rapporté par le pillage de certains médias, est devenu le protagoniste d’un geste plutôt grave et punissable pénalement, à savoir l’enlèvement et il modifie, de manière totalement autonome, les mots de passe relatifs à l’accès du “Asd Puteolana 1902” au portail de la Ligue nationale amateur.

Afin que toute la ville revienne à la normale dès que possible et pour atteindre les résultats fixés au début de la saison, je voudrais saisir cette occasion pour communiquer avec tous ceux qui étaient vraiment intéressés par le titre sportif et le sort de 1902, pour contacter l’avv Pasquale Di Martino à la suite contact: 081.182.60.680 à condition que ces pentes soient résolues le plus rapidement possible, ce qui à Pozzuoli semble désormais être une question d’état.

Toutes ces personnes sont invitées à s’abstenir, y compris la classe politique qui, depuis mon arrivée à Pozzuoli, a promis et n’a jamais gardé même 5% des belles paroles prononcées en soulignant et en répétant que Puteolana 1902 est un bien commun et doit être protégé en particulier en période de difficulté.

