Puteolana 1902-Gragnano 2-0, les Red Devils gagnent et défendent la primauté

Pour la 20e journée du Groupe A d’Excellence Campanie, le Puteolana 1902 a accueilli le “Conte” de Pouzzoles sur Gragnano.

Après la victoire de l’Africain dans celle de Barano, les grenades veulent répondre au rossoblu pour revenir en tête du classement. De l’autre côté, il y a un Gragnano en pleine crise qui navigue dans les zones inférieures du classement, revenu de 5 défaites consécutives.

La première chance est la grenade qui avec Panic a frappé la barre transversale à 18 ‘. Avant de se reposer, c’est toujours la Puteolana qui se rend dangereuse avec une mêlée dans la zone de Gragnano, résolue de manière providentielle par Ammendola.

Au début de la deuxième mi-temps, Gragnano a protesté pour le fait de ne pas accorder une faute à la limite qui, compte tenu de l’opportunité de marquer clairement, pour le Gialloblù devait être considéré comme rouge contre le défenseur. Mais pour l’arbitre, le contact avec Maiorano est légitime.

Quand nous sommes à 29 ‘, Puteolana met la flèche et trouve l’avantage avec le premier but de Napoletano, qui dans la zone est bon pour résoudre une situation confuse avec le but 1-0. En pleine récupération il y a aussi de la gloire pour Vittorio Palumbo, qui signe le but de la finale 2-0 dans les 3 ‘de récupération.

La Puteolana conquiert donc trois points mérités, contre un Gragnano qui n’est jamais vraiment dangereux, et défend la première place. La séquence négative jaune-bleu continue.

