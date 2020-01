Puteolana 1902, l’attente du protocole sur le projet du stade grandit. Aperçu des étapes et des détails

POZZUOLI (NA). Attendant avec impatience dans celle de Pozzuoli la Projet qui améliorera le stade Domenico Conte de la meilleure façon possible, le 10 janvier à l’hôtel Degli Dei, il a été présenté à la presse et à la ville et maintenant il est prévu que tout soit enregistré afin de commencer les différentes étapes technico-bureaucratiques.

PAS UN RESTYLE SIMPLE

Comme mentionné il y a quelques jours par la direction des diables rouges, avec le président Emanuele Casapulla à l’esprit, ce sera un projet basé sur les énergies renouvelables, il y aura une zone de rafraîchissement, deux courts de tennis, un hôtel à l’usage des clients, une galerie marchande, un parking souterrain, un centre médical et, bien sûr, un terrain de football synthétique. Il ne s’agit donc pas d’un simple restylage mais de la construction d’un véritable pôle sports-loisirs aux reflets grenat.

Ph Puteolana 1902, Projet de stade

STRUCTURE À USAGES MULTIPLES

En ce qui concerne la gestion des systèmes généraux, il y aura un bureau appartenant à Puteolana 1902 qui sera utilisé comme siège social et musée, le reste des structures sera géré par des tiers. Dans la ville, il y a une grande excitation pour un projet ambitieux, une étape qui pourrait clairement projeter les diables rouges dans une dimension professionnelle à tous égards.

LA BALLE VA À LA MUNICIPALITÉ

Une fois le projet défini pour un total d’environ 5 millions d’euros, qui sera enregistré la semaine prochaine, un chemin commencera avec l’administration municipale qui portera la proposition de Puteolana, une association de financement de projet avec des entreprises temporaires, à une conférence de services. La municipalité procédera à la discussion avec les professionnels nommés également par Puteolana dans 45 à 60 jours, évaluant la faisabilité et révélant ou non tout changement à notifier aux parties.

Stade D. Conte Pozzuoli ph Puteolana 1902

L’AVIS ET UNE POSTILLA …

Une fois cette étape résolue, nous procéderons à l’avis de cession, auquel d’autres sujets pourront également participer, il nous est également clair que Puteolana conservera un droit de premier refus en cas d’offres de tiers non révélées pour le moment mais, si devraient le faire, ils écraseraient clairement tout espoir d’avenir pour la première équipe de la ville de Pozzuoli. Encore une semaine pour le démarrage d’un projet qui pourrait changer radicalement le visage et les perspectives du plus ancien club de football de Campanie.