Puteolana 1902, l’embauche officielle d’un attaquant ex Pomigliano et Portici

Renfort avant pour le Puteolana 1902, qui assure la performance de l’attaquant ivoirien polyvalent, né en 1990, Amara Konate.

Voici l’annonce officielle de la société Phlegraean:

Asd Puteolana 1902 a le plaisir d’annoncer à ses supporters qu’il a assuré la présence de l’attaquante Amara Konate pour la saison sportive 2019/2020. Né en Côte d’Ivoire le 09/03/1990, le nouvel attaquant diabolique arrive à la cour de Monsieur Ciaramella pour compléter l’équipe offensive de l’équipe.

Konate se présente à Pozzuoli, avec un cursus respectable, grandit dans le secteur jeunesse de Marseille, puis s’installe à Parme où elle vit une expérience très importante. Au cours de sa carrière, il a également porté les chemises de Gragnano, Cavese, Campobasso, Fondi, Pomigliano et Portici.

Le nouvel attaquant de Puteolana peut jouer à la fois du premier attaquant et de l’extérieur, agissant derrière le premier attaquant ou à ses côtés, grâce à sa vitesse et sa capacité à dribbler dans le détroit. Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement la maison du diable à Amara Konate.