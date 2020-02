Puteolana 1902, les réserves dissoutes sur le prochain entraîneur. Voici la décision

POZZUOLI (NA). Ces derniers jours pour garder le banc à la maison Puteolana 1902 les adieux prématurés du technicien Andrea Ciaramella, qui s’est marié à Malte avec les Hamrun Spartans. Un choix mal digéré par la société Phlegraean, qui a précisé sa position en la matière avec un communiqué de presse ad hoc.

LA SOLUTION DÉFINITIVE

Ces derniers jours, nous vous avons parlé des substituts possibles du désormais ancien entraîneur de grenade, parmi les différents choix selon ce qui a été collecté par notre rédaction, nous pensons que la direction de Puteolana 1902 a opté pour la solution interne. La raison? Donner une continuité au travail accompli au cours des derniers mois, responsabiliser davantage l’équipe et un personnel qui a jusqu’à présent récompensé les efforts de l’entreprise, avec une primauté qui était convoitée mais certainement pas d’une manière considérée comme acquise au vu des ambitions et de la valeur des roses de la deux autres prétendants au titre, Afragolese et Frattese.

LE PERSONNEL ET LE FACE À FACE AUX FANS

La présence officielle de l’entraîneur est donc attendue prochainement John Iodice en tant qu’entraîneur, l’entraîneur des gardiens de but reste Mezzacapo et entraîneur sportif toto, pour le rôle de kinésithérapeute, les dernières réserves pourraient être résolues samedi. En attendant, nous comprenons que Mardi, il y a eu une réunion en face à face entre une équipe de fans et le club, rendez-vous utile pour dissiper les rumeurs sur les difficultés économiques et la réelle capacité à rivaliser jusqu’au bout pour la victoire au championnat.