Puteolana 1902, “Sempre i Soliti” et “Figli della Solfatara” aux côtés de familles en difficulté

POZZUOLI (NA). À la maison Puteolana 1902, avec le championnat arrêté en raison de laUrgence coronavirus, la décision vient des ultras des groupes organisés “Sempre i Soliti” et “Figli della Solfatara” qui décident de prendre parti pour les familles nécessiteuses de la région.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES FANS DE GRENADE

Dans une période difficile où un virus maudit a discrètement infiltré notre pays et nos villes, un autre problème important et non secondaire s’ajoute, à savoir la crise économique. De nombreuses familles n’ont pas la possibilité d’acheter des produits de première nécessité et c’est pour cette raison que, grâce à la passion pour le football et pour notre équipe préférée, les groupes organisés de Pozzuoli ont décidé de lancer une collecte de fonds pour aider toutes les familles. dans le besoin et de sourire à leurs enfants. La collection est ouverte à tous ceux qui ont plaisir et disponibilité.