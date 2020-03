Puteolana, Chietti raconte son histoire au RdC au milieu de souvenirs, de controverses, d’un message aux fans et de Guarino …

POZZUOLI (NA). Après avoir présenté le personnel de direction, le Puteolana hier défini le nouveau guide technique de la première équipe. la Président Casapulla et le nouveau grenade board, ont décidé de confier l’équipe aux mains d’une vieille connaissance du football phlégréen, Francesco Chietti.

GRENADE CŒUR CONTRE LES PARLEURS

Le nouvel entraîneur des Diables rouges à nos micros se raconte à cœur ouvert, entre souvenirs et envie de donner aux supporters en tant qu’entraîneur les mêmes émotions que celles données par un footballeur: «Le carré me connaît bien, dans les années 90 je portais le maillot Puteolana en remportant un championnat, j’ai aussi fait le PRO et je pense que les fans s’en souviennent bien. – précise Chietti – Ce n’est pas mon costume de proie et qui me connaît le sait, mais je pense que j’étais l’un des joueurs qui s’est le plus démarqué ces années-là avec la chemise grenade. Je connais la passion des fans, je sais que maintenant ils sont en colère contre le président mais je pense que nous devons attendre, ils ne connaissent pas encore tous les scénarios. Covid-19? En plus de l’Italie, cela bloque clairement la programmation de Puteolana, cela nous fait prendre un peu de retard sur tous les bavardages que j’entends et lis. En tant que nouveau staff, cependant, nous essayons de travailler par téléphone, nous essayons de rassurer tout le monde malgré les difficultés objectives. – continue le technicien – Nous tenons à faire taire toutes les rumeurs avec les faits, le président nous a dit qu’il allait de l’avant et qu’il y aura de nouvelles entrées de personnes qui donneront encore plus de solidité et de professionnalisme, l’objectif reste de conclure le championnat et affronter les séries éliminatoires pour les gagner. “

Ph Gino Conte, fans de Puteolana

FORMATION À DOMICILE, PUIS COMME EN AOÛT …

Une fois l’urgence de Covid-19 résolue, il sera temps de retourner au football. L’une des plus grandes difficultés, en particulier pour les amateurs, sera l’acquisition d’une forme physique idéale qui pourrait être décisive dans la course finale: «C’est vrai, et entre autres, vous risquez de perdre même les bonnes choses qui ont été faites dans le passé . En tant que staff, nous allons essayer de faire quelques plans, il est clair que même le joueur qui joue en amateur sait qu’à la maison, dans la mesure du possible, quelque chose peut faire pour rester en forme. – souligne le technicien – Mangez sainement, faites de petits travaux d’isométrie, force du corps libre, stabilité du tronc et tous ces exercices qui renforcent l’abdomen, le dos et d’autres parties du corps. Sans aucun doute, du point de vue du dynamisme, pas grand-chose ne peut être fait, mais dès qu’ils nous en donneront l’occasion, nous continuerons tous ensemble. Je pense que tout le monde aura perdu une partie du travail effectué dans le passé au départ, ce sera comme à partir du mois d’août et ensuite ce sera au terrain de dire qui est en forme et qui ne l’est pas. À cet égard, je pense que le championnat reste à décider, malgré le détachement du sommet, précisément parce que la condition des garçons devra être évaluée au départ. “

Stade D.Conte Pozzuoli ph Puteolana 1902

FANS ET ANCIENNES CONNAISSANCES

Sur le terrain, l’équipe devra donc regagner la confiance des fans, entre des souvenirs du passé et un groupe dans lequel les anciennes connaissances ne manquent pas: «Il faut d’abord récupérer mentalement les joueurs, mais cela fait partie de notre travail quotidien en tant que staff technique. Les garçons doivent rester concentrés sur le terrain, ils doivent être tenus à l’écart des problèmes extérieurs, je crois que dans la dernière période, c’est cela qui a causé des inconvénients à Puteolana. La raison? Écoutez, je ne pense pas que tout dépendait uniquement du président, certaines situations ont été créées à mon avis par des personnes extérieures à l’entreprise, Puteolana a effrayé ceux qui sont équipés pour gagner et donc certaines choses sont sorties qui ont un peu déstabilisé l’environnement . – Chietti affirme fermement – La première étape sera donc de calmer les joueurs du point de vue des remboursements, puis nous essaierons de les étouffer par tout, une équipe pour bien faire ne doit pas être influencée par des facteurs externes car alors elle paie des devoirs en termes de performance.

Les fans? Je connais la place, ils sont exceptionnels et quand les choses vont bien, ils vous font sentir important, un vrai footballeur, entraîneur et président; malheureusement, il y a aussi l’inconvénient, donc si vous faites quelque chose de mal, ils vous font tomber, cet aspect doit également être très clair pour l’équipe, les compliments et les critiques seront toujours là mais nous ne devons ni exalter ni tomber en panne. – continue l’entraîneur – J’en profite pour féliciter le personnel de ceux qui m’ont précédé et le diesse, un travail exceptionnel a été fait et les chiffres parlent d’eux-mêmes, meilleure défense et meilleur buteur du groupe, en plus de nombreux footballeurs que je connais bien parce qu’ils ont joué avec moi dans le passé. De qui s’agit-il? Palumbo, Follera et Posillipo étaient très jeunes à l’époque, mais je connais aussi les différents Sardes, De Rosa et d’autres qui sont amis. Nous avons un bon groupe avec des joueurs importants comme Napolitano et Scibilia, ainsi que de nombreux jeunes intéressants, nous ne devons pas gaspiller tout cela “.

Ph Puteolana 1902, fans

DU JOUEUR AU TECHNICIEN

Après les succès en tant que footballeur, Chietti fera tout pour se répéter en tant qu’entraîneur: “L’équipe est là, je le répète encore une fois, mais les garçons doivent se rendre compte qu’ils ne peuvent pas tout faire disparaître. Évidemment, l’entreprise et Casapulla ont leurs responsabilités, mais à mon avis, il y a aussi la main des autres derrière certaines situations, il serait dommage de ne pas se remettre sur la bonne voie pour mieux conclure ce qui a commencé. – précise Chietti – Pourquoi oui? Il est clair que mon personnel et moi-même acceptons des défis difficiles, beaucoup de sacrifices et un esprit de sacrifice seront nécessaires. Dans les moments difficiles, vous pouvez faire les choses les plus extraordinaires, c’est le message que je veux transmettre à l’équipe et aux fans. Dans l’esprit des fans, je garde un bon souvenir de moi en tant que footballeur, je ne veux certainement pas le faire disparaître, je voudrais aussi être apprécié en tant qu’entraîneur mais je sais que cela ne dépend pas que de moi “.

URGENCE DE CORONAVIRUS

L’urgence Covid-19 est sur le point d’atteindre son apogée dans notre pays, il est inévitable d’en parler, notamment en vue d’une reprise des activités: «J’ai eu une idée en entendant quelques initiés, je crois qu’un scénario possible prévoit le début en mai , Je ne pense pas que la saison se terminera comme ça et, entre autres choses, ce serait injuste pour ceux qui ont fait de nombreux sacrifices et investi temps et argent dans le football. J’ai entendu qu’ils aimeraient augmenter directement le premier et le deuxième, honnêtement, je pense qu’il est plus plausible de faire glisser les championnats et de disputer les séries éliminatoires qui peuvent être terminées d’ici la fin juin. Maintenant, cependant, la priorité est la santé publique, nous devons tous rester chez nous, à l’exemple de la Chine qui bloque tout. “

FLÈCHE FINALE ENTRE LES SOUVENIRS ET …

Dernier commentaire sur la négociation qui allait mettre Puteolana entre les mains du groupe Guarino, que Chietti connaît bien avoir été footballeur à Internapoli Casoria sous la direction de Guarino: «Je pense que c’était le millésime 98-99 et il y avait juste le président Adamo Guarino à la tête de cette équipe, sans aller trop loin dans le discours, je n’ai pas de bons souvenirs de cette expérience, nous sommes revenus à zéro zéro avec Sant’Anastasia qui jouait le championnat avec l’Igea, ils avaient besoin d’un point pour nous une victoire à espérer. Nous avons eu un bon match mais la victoire n’est pas venue, mais je tiens à préciser qu’ils ne nous ont pas payés, c’était un club fantôme, en fait nous avons ensuite battu en retraite et je suis allé à Pozzuoli, où j’ai ensuite remporté un championnat vedette. – souvenez-vous de l’affaire Chietti – Volpini quelle idée avez-vous eue? Maintenant, il est facile de peindre Casapulla comme le monstre de la situation, cette affaire a signifié que Guarino a été peint comme le sauveur, mais mon histoire avec lui dit autre chose et les faits ne parlent pas de fantasmes.

Je comprends les fans en ce moment, ainsi que les joueurs, mais je n’explique pas comment il est possible d’être témoin de telles attaques, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a aussi des mains externes derrière ces controverses. – conclut le coach – Remboursements? Même dans les PRO, tout le monde n’est pas en règle, depuis des années, j’ai refusé des situations différentes ces dernières années précisément parce que je n’étais pas convaincu de pouvoir travailler à long terme. Je sais que Osvaldo Casapulla, à Cava, nous avons travaillé ensemble, il était directeur, nous avons fait un excellent travail en atteignant une sixième et une cinquième place consécutives. Entre autres choses, le président Emanuele Casapulla ne me semble pas être un “footballeur”, il a un caractère exubérant et est jeune donc il y a quelque chose qu’il peut faire des erreurs, mais je ne me serais jamais lancé dans une aventure avec une personne en qui je n’ai pas confiance . Je pense que pousser le conseil d’administration actuel à s’en aller est une exagération, les limites sont franchies et nous ne pensons pas aux conséquences, avec la propriété actuelle, j’ai l’impression que vous pouvez jouer au football pendant plus d’années avec sérénité, mais les problèmes sont à toujours prendre en compte. Pozzuoli a alors toujours eu historiquement ce dualisme interne, composé de jalousies et d’intérêts tiers, mais nous devons créer un groupe solide réfractaire aux controverses externes, il doit y avoir un bon respect des rôles et si nous faisons les choses correctement, nous pouvons récolter des résultats importants “.