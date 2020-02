Puteolana confirme au revoir Ciaramella, Casapulla: “Attitude injustifiable parce que …”

POZZUOLI (NA). Tard hier soir, nous vous avons parlé de l’adieu de M. Andrea Ciaramella à Puteolana 1902 et de la négociation avec les Spartans de Hamrun qui sera prochainement définie, un éclair dans le ciel clair compte tenu des progrès des Phlégréens cette année. Il y a quelques minutes, la société Granata, à travers les mots du président Emanuele Casapulla, a expliqué l’histoire.

Voici le communiqué de presse du Phlegraean à ce sujet:

Asd Puteolana 1902 annonce que, hier soir via des sms reçus du président et du ds Cavaliere, il avait reçu la démission du technicien Ciaramella et du masseur Raffaello Coletta, dont les formalités sont attendues par pec. Voici les premiers mots du président:

«Nous considérons Andrea Ciaramella comme une personne respectable qui s’est toujours comportée, jusqu’à hier, correctement envers la Société, les membres et la place. Pour cette raison, nous considérons son attitude incompréhensible et injustifiable, plaçant l’entreprise dans une situation inattendue et compliquée à gérer. Le communiqué de presse est un devoir de clarifier la position de la Société qui a certainement des responsabilités dans la situation qui s’est produite dimanche et amplifiée et rapportée de manière incorrecte par certains journaux (qui sont revenus en quelques heures), et d’appeler tout le monde au maximum, sans offenser ni délégitimer n’importe qui. Par conséquent, les raisons de la démission (pas de tout le personnel technique qui sera régulièrement présent sur le terrain pour diriger la formation) pour une raison quelconque doivent être attribuées à l’entreprise, mais à une évaluation personnelle du coach qui quitte un groupe et une première place, ajout d’un accord avec un club maltais qui devrait être officialisé dans quelques heures. Notre plus grande chance va à l’entraîneur. Maintenant, comme toujours, nous devons regarder vers l’avenir et nous concentrer exclusivement sur les résultats sportifs que nous devons et pouvons certainement atteindre. ”