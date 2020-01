“Puteolana? Dit non à D, ici pour gagner le championnat. Au but et Palumbo …”

POZZUOLI (NA). Présenté de la meilleure façon possible à la ville de Pozzuoli et aux partisans de la Puteolana 1902, l’attaquant né en 1993 Daniele Napoletano il était immédiatement l’un des meilleurs sur le terrain lors du dernier match de championnat des Diables rouges.

FIERTÉ ET FAIM DES VICTOIRES

L’auteur du but de un contre zéro contre Gragnano, à nos micros raconte ses premières sensations en maillot de grenade: «Pour moi, c’est une fierté de s’impliquer sur l’une des meilleures places d’Italie du point de vue footballistique. . – a dit l’attaquant – Bien faire ici a un poids différent, avec mes coéquipiers, je veux porter la Puteolana le plus haut possible “.

NON À LA SIRÈNE DE D

Le choix sur le marché n’a pas été facile, il y avait aussi plusieurs clubs de Serie D sur la piste du bombardier Caserte: «Oui, exactement, lors de la session de décembre j’avais plusieurs propositions, j’ai également été contacté par d’importantes équipes de Serie D, dont dont Foggia Calcio. J’ai dit oui à Puteolana parce que je crois tellement en ce projet et que le niveau de championnat est élevé, le gagner aurait une saveur particulière. ”

RÊVE DEBUT

Entre débuts et rivaux pour le titre: “Je ne pouvais pas rêver de meilleurs débuts, c’était une grande émotion pour moi, de marquer le zéro devant un public chaleureux comme celui de Puteolana. Je ne connaissais pas ce championnat, c’est ma première expérience dans ce sens, jusqu’à présent j’ai eu l’occasion de voir l’Afragolais et je dois dire qu’il a une équipe respectable. Je suis sûr que le rossoblu se battra avec nous jusqu’à la fin, puis il y a les Frattais que s’il y a quelque chose de bien derrière, il l’aura fait, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de les voir en direct. “

GAGNER AIDE À GAGNER

Lors du prochain match de championnat contre l’insidieux Virtus Volla: “Les sensations sont positives, l’équipe est forte et on monte sur le terrain à chaque fois pour un maximum de résultats. Au tour suivant, un défi délicat nous attend mais nous voulons rester au top et nous ferons tout pour gagner, notre approche sera toujours celle-ci contre tous les adversaires d’ici à la fin du championnat “.

Ph Gino Conte, Puteolana napolitaine

BUT DU COUPLE ET SUR LES FANS …

Dernier commentaire sur la coexistence avec Palumbo et sur le premier goût de la passion des granates: «J’ai immédiatement compris ce qu’était la place, ici vous pouvez respirer l’enthousiasme dans tous les coins et les fans vous font vous sentir immédiatement chez vous. Palumbo? Je n’ai certainement pas à présenter un footballeur comme Roberto, les chiffres parlent pour lui et il est le meilleur buteur du championnat. Pour Puteolana, il est un joueur indispensable et j’espère pouvoir jouer de nombreux matchs à ses côtés, nous trouverons la bonne entente et je suis sûr que nous en bénéficierons tous “.