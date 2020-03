“Puteolana j’exige le maximum! Covid-19? Trop d’approximation dans le football”

POZZUOLI (NA). Hier après-midi, le Puteolana 1902 a officialisé l’entrée en compagnie de l’ancien bombardier Francesco “Checco” Ingenito. Né dans les années 70, bien connu en Campanie et au niveau national, grâce aux plus de 400 buts marqués au cours de sa longue carrière entre Serie C, D et Excellence.

COVID-19 COMBIEN D’INCERTITUDE NOUS DONNE

Notre rédaction a atteint le nouveau directeur de la grenade, avec qui nous avons analysé les problèmes du moment dans la maison phlégréenne, ainsi qu’un commentaire sur la pandémie de Covid-19 qui tient l’Italie et le monde entier en haleine. “La propagation de l’épidémie ne nous permet manifestement pas de faire une analyse lucide du sport, mais surtout de l’économie. Dans un tel moment, la santé des gens passe avant tout, nous vivons dans une atmosphère d’incertitude et, parfois, d’approximation en matière de football. – souligne Ingenito – Aujourd’hui, les seules certitudes semblent être les dates possibles de la réouverture des bureaux de la CR Campanie, on parle du 3 avril pour la reprise des activités et puis il y a le 30 juin comme date limite de clôture, étant donné que le contrats. Mais disons que tout est en préparation, un joli point d’interrogation, nous ne pouvons pas faire de prédictions du tout. – poursuit le nouveau responsable de la grenade – Les restrictions imposées par le gouvernement ne nous permettent pas à juste titre de travailler en groupe, de bouger, de vivre des moments d’agrégation et de partage qui sont fondamentaux dans le sport, tout est en équilibre “.

MARIAGE PUTEOLAN

Sur l’accord avec Puteolana 1902 et le contexte dans le rôle qu’il jouera: “Hier (samedi ndlr), j’ai été contacté par le directeur général Arcangelo Sessa, puis plus tard par le président Casapulla, et tous deux ont proposé une collaboration du point de vue gestion. – explique Ingenito – Vous avez passé le rôle? Après ma carrière de footballeur, j’ai eu une expérience d’entraîneur à Somma Vesuviana au cours de la saison 2010/2011, j’ai dirigé l’équipe ces derniers jours et je me souviens que nous nous sommes sauvés grâce aux éliminatoires. L’année suivante, en Serie D, nous avons terminé le tournoi à la cinquième place du classement. Dans les années suivantes, au niveau de la direction, j’ai collaboré avec une école de football de Campanie, remportant des titres au niveau régional à la fois avec les étudiants et avec les très jeunes. – rappelle l’ancien attaquant – Dans Lega Pro, j’ai collaboré avec Aversa, à l’époque il y avait Romaniello sur le banc. L’œil des footballeurs et la connaissance de la dynamique de terrain? Après l’appel de Puteolana, j’ai réfléchi à ce qu’il fallait faire, la société m’a donné des garanties sur l’objectif que nous entendons poursuivre, celui qui est en place depuis le début de la saison. Casapulla et son équipe m’ont montré une ferme volonté d’élargir les horizons, assurant ainsi le bon déroulement des activités jusqu’à la fin de la saison, en cas de nette reprise. “

ENTRE ESPOIR ET CHOSES À FAIRE

En attendant de comprendre l’évolution de la pandémie de Covid-19, le nouveau gestionnaire de grenade commence à réfléchir à ce qu’il faut faire: «Le rôle à jouer dans de tels cas importe peu, qu’il y ait ou non du travail à faire, surtout mentalement. avec les enfants, il ne sera pas facile de reprendre l’activité. Des dirigeants ont été nommés pour nous y aider, pour le bien de Puteolana, nous devons tous ramer du même côté et je suis fier d’ajouter ce club à la longue liste des sociétés nobles avec lesquelles j’ai collaboré. – Ingenito admet – Que vais-je demander aux garçons? J’attendrai le meilleur de chacun, comme je l’ai toujours fait avec moi-même tout au long de ma carrière. Si on nous donne l’opportunité de retourner sur le terrain, une fois l’urgence passée, dans la vie de tous les jours j’essaierai de tirer le meilleur parti de moi-même et des personnes avec qui je me retrouverai à collaborer, aussi parce que quand j’ai réussi alors les résultats étaient satisfaisante. – continue le nouveau manager de la Phlegraean – J’attends le maximum de l’entreprise, pour que chacun puisse agir dans le respect des rôles assurant la solidité, alors clairement il va falloir tout donner même au niveau de l’équipe pour continuer à lutter pour l’objectif de au début de la saison, vous devez vous engager quotidiennement dans l’entraînement et avec sacrifice et application continuer la marche. Le personnel? Il devra agir dans les plus brefs délais, dans les plus brefs délais il faudra trouver les meilleures solutions pour que chacun profite au maximum de ses possibilités, ce groupe a de nombreuses qualités à mettre en avant “.

FANS ET VIEUX AMIS

Dernier commentaire sur les fans et une clarification importante sur le choix fait: «Mon oui à Puteolana, en plus de ce qui a été dit précédemment, vient du fait que pour beaucoup de garçons de l’équipe, il y a du passé. Il y a une connaissance directe, entre qui était mon ancien partenaire et qui j’ai coaché, cela m’a donné plus de motivation pour faire partie du projet. Les fans? Il est clair qu’en tant que manager, j’espère toujours qu’ils feront de leur mieux, avec l’entreprise, le personnel et l’équipe que nous devrons tous affronter ensemble. Les fans représentent le nom et les armoiries de Puteolana, personne ne pourra jamais lui retirer cela, entre autres je termine mon discours en précisant que j’attends une transparence maximale et des critiques constructives de la presse. Les analyses, entre autres, servent cet objectif, pour faire réfléchir les gens sur ce qui peut être amélioré, en essayant d’être aussi objectif et honnête intellectuellement que possible “.