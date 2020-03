Puteolana officialise le nouveau directeur général, c’est qui est Angelo Sessa

POZZUOLI (NA). Après avoir défini le nouveau directeur technique, un rôle qui sera couvert par Luca Porta, Puteolana 1902 définit également le directeur général qui s’occupera également des relations avec les institutions municipales et fédérales.

CONFIRMATION ET OFFICIALITÉ

Par conséquent, a confirmé un autre aperçu fourni par nous hier, dr. Angelo Sessa a été annoncé il y a quelque temps par le partenariat grenade sur la page Facebook officielle.

Asd Puteolana 1902 est heureuse d’annoncer à ses partisans qu’elle a confié le rôle de directeur général au Dr Angelo Sessa. Né à Naples le 23/07/1969, le Dr Angelo Sessa, qui exerce actuellement la profession de comptable, a une expérience dans le football amateur à la fois en tant que footballeur et en tant que manager. En plus d’être footballeur et sélectionneur des comptables nationaux italiens, il occupe actuellement le poste de président de l’Association des sports amateurs de comptables agréés et d’experts-comptables de Naples, avec qui il a remporté plusieurs trophées nationaux et internationaux. Le directeur exercera des fonctions institutionnelles dans les relations avec les autres sociétés de notre groupe et au-delà, l’administration municipale et les instances fédérales. Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement le Dr Angelo Sessa à la Casa del Diavolo.