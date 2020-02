PUTEOLANA TURNING POINT – Nouvelle importante dans la maison 902, la fumée blanche quelques jours. Les détails

POZZUOLI (NA). Le week-end vient de passer le Puteolana 1902 elle a été battue à domicile par Pomigliano, un KO qui a permis aux dirigeants afragolais de s’échapper à +5 au classement du groupe A d’Excellence Campanie.

NOUVELLES IMPORTANTES

En attendant, selon ce que notre équipe éditoriale a collecté, le conseil des Diables rouges travaille sur un mise à niveau au niveau de l’entreprise. La semaine dernière, il y a eu rencontre avec un entrepreneur immobilier de Campanie qui devrait prochainement reprendre quelques parts du club, pour soutenir et permettre une planification future encore plus sereine et solide. Les parties seraient parvenues à un projet d’accord, maintenant je Les conseillers fiscaux travaillent à l’élaboration des contrats et définir les accords conclus sur papier. Le nouveau consortium serait prêt à confirmer le personnel technique et corporatif actuel en vrac, pour la finale de la saison, avec le simple ajout d’un nouveau directeur général. Le résultat heureux de la négociation devrait être officialisé par une conférence de presse de style sympa organisée par l’association des grenades. De plus, malgré les derniers éliminatoires de la ligue, la propriété a confirmé la confiance au technicien Iodice.