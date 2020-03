Puteolana vers la révolution? Chevalier empoisonné, vérifiez le substitut possible. Arrivée de nouveaux cadres

POZZUOLI (NA). En attendant de comprendre ce qui va arriver au football italien, mais surtout avec le fort espoir que l’urgence Covid-19 ne sera qu’un mauvais souvenir à la maison dans les plus brefs délais Puteolana 1902 l’incertitude règne sur l’avenir.

BOT AND REPONSE, MAIS L’AVENIR …

Après les paroles des derniers jours du Président Casapulla et del Chevalier a dit, et à la lumière des interventions d’un des groupes d’affaires initialement intéressés par les diables rouges, aucun scénario futur ne peut être exclu. L’hypothèse d’une vente du titre sportif demeure, il y a eu des rendez-vous avec des cordes intéressées et le sera probablement jusqu’en juin / juillet, mais actuellement l’hypothèse la plus viable semble être la permanence de la gestion actuelle, dirigé par Casapulla.

NOUVEAU DIESSE? MAIS PAS SEULEMENT

Selon ce qui a été recueilli par notre rédaction, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des nouvelles sur le front de l’entreprise, comme en fait le patron et la grenade l’ont laissé entendre de manière pas trop voilée. Ce dernier, en effet, semble de plus en plus à l’étape d’adieu, à nos micros il a déclaré que quel que soit l’avenir proche des diables rouges, son idée est de se séparer après une période stressante et intense. Remplacer? Parmi les candidats éligibles en pole on trouve l’ex bombardier Francesco “Checco” Ingenito, mais ce n’est peut-être pas la seule nouvelle. En fait, la gestion de la grenade pourrait prendre le relais deux nouvelles pièces en ce qui concerne la direction générale et technique, les noms chaleureux sont ceux de Luca Porta et Angelo Sessa.