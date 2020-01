“Puteolana vivant, l’objectif n’est pas un problème. Titre? Nous sommes le troisième joueur”

POZZUOLI (NA). 2020 du Puteolana 1902 il a ouvert avec deux matchs nuls consécutifs avec des filets blancs, contre Albanova et Afragolese. Les diables rouges ont donc vu le rossoblu et le frattais s’approcher d’un point de vue. Demain après-midi, les grenades défieront Domenico Conte Gragnano, un jeu dans lequel il sera essentiel de trouver la première victoire de 2020 et ainsi tenir ses rivaux à distance.

MOT A MISTER

Notre équipe éditoriale a rejoint le technicien Andrea Ciaramella, avec qui nous avons analysé le cheminement de l’équipe et les étapes futures pour atteindre la Serie D tant attendue: «La nouvelle année a commencé pour nous avec deux défis compliqués, des matchs importants contre des adversaires de valeur tels que Albanova et Afragolese. Ce n’était pas notre meilleur match contre les joueurs de Caserte, mais il faut aussi dire que le vent a influencé le jeu, malgré quelques bonnes opportunités que nous avons créées. – a déclaré le manager du Phlegraean – Dans la double confrontation avec le rossoblu, nous avons montré être vivant, jouer avec le visage ouvert, et du point de vue mental, j’ai eu un bon retour. Nous n’avons jamais souffert de leur jeu, aussi le fait que nous n’ayons pas encore trouvé l’objectif ne m’inquiète pas, maintenant nous pensons à faire croître de nouveaux achats qui ne sont pas encore en très bon état. De Marco, Napolitano et Scibilia sont convaincus qu’ils nous donneront une grosse main, il y a de la place pour grandir encore du point de vue de la qualité “.

Afragolese Puteolana ph Afragolese 1944

RÉPÉTER … AVEC UN ÉPILOGUE DIFFÉRENT

Entre le passé et le présent, Ciaramella la saison dernière aux commandes du Frattese a touché l’accès au championnat de Serie D, s’estompa lors de la promotion des play-offs contre Giugliano. Cette année, il peut réessayer concrètement avec les diables rouges: “Tant à Fratta, qu’à ce jour à Pozzuoli, quelque chose d’important a été fait et se fait. Je crois que dans les deux cas, grâce à l’aide de tous les composants, les performances ont été et sont supérieures aux attentes initiales. – précise le technicien – Drop in janvier de mes équipes? Statistiquement je ne me souviens pas de cette chose, avec Frattese si je ne me trompe pas on a gagné 5 victoires d’affilée, il ne me semble pas qu’on puisse parler d’une baisse. Il est clair que le marché de décembre se déstabilise tellement, puis il y a les vacances de Noël et un travail athlétique qui sont nécessaires pour mettre du carburant dans les jambes en vue de la dernière ruée. En fait, il n’y a pas eu d’arrêt cette année, donc quelque chose a été relativement perdu mentalement. L’année dernière, quelque chose de miraculeux a été fait, en luttant contre un cuirassé comme Giugliano, qui avait des joueurs plus habitués à se battre pour certains buts, cette année, nous nous répétons à Pozzuoli “.

Ph Puteolana 1902, fête

LE POINT DE MARCHÉ

Des greffes ciblées, avec la ferme intention d’augmenter la qualité globale du groupe: “Sur le marché de décembre, nous avons perdu un acteur important comme Rinaldi, après trois mois de travail il y a eu des synchronismes importants et se retrouver sans un tel élément n’a pas été facile. Il y a eu quelques difficultés à le remplacer, mais maintenant nous avons pris un élément comme De Marco auquel nous croyons fermement, il peut nous donner la qualité dont nous avons besoin au milieu du terrain. Quant à moi, je crois qu’un bon dribble est essentiel, nous travaillons à nous améliorer de ce point de vue. – souligne Ciaramella – Cette équipe a été construite à partir de zéro, il est bon de s’en souvenir. Le président Casapulla a fait un effort important, puis grâce au travail minutieux de Cavaliere, un personnel a été construit qui prouve sa valeur sur le terrain. Nous n’écoutons pas les rumeurs qui circulent à notre sujet, ils veulent peut-être nous déstabiliser mais l’idée est de continuer notre chemin et de travailler en silence “.

Ph Conte G., Puteolana 1902

LUTTE POUR LE TITRE

À un moment donné de la saison, la lutte pour le titre semblait être définie, avec l’adversaire numéro un de Puteolana à Afragola, puis le retour de Frattese a un peu ruiné les plans: “À mon avis, nous parlons de trois équipes qui ont des chances égales de gagner, on est là et on va jouer jusqu’au bout. Nous nous battons toujours avec deux équipes qui sont parties pour remporter le championnat, disons que nous sommes une sorte de troisième gênant. – souligne Ciaramella – Le début de 2020 a été compliqué pour nous, je pense qu’il est prématuré de faire des prédictions, après la double confrontation avec Frattese et Pomigliano, ces derniers sont aujourd’hui une équipe complètement différente qu’au début de la saison, ça peut se faire certains calculs. 5-6 matchs de la fin, on comprendra qui peut vraiment se battre jusqu’à la fin, maintenant nous vivons la journée “.

Stade Conte, Pouzzoles

PROCHAIN ​​DÉFI

Dernier commentaire sur les prochains adversaires, la ville de Gragnano: «Malgré le zéro dans la case des buts marqués, l’équipe produit du jeu et crée des opportunités de toute façon, ce que malheureusement nous n’exploitons pas correctement. Je crois que Scibilia et Napolitano de ce point de vue peuvent nous donner un coup de main, ce sont deux excellents acteurs dans la phase de construction, surtout le second. Maintenant, nous devons travailler dur pour les mettre en condition, j’espère qu’ils peuvent déjà donner leur contribution avec Gragnano, dans ces cas, l’objectif est le meilleur remède pour trouver le rythme et la condition. Ce ne sera pas un match facile, Gragnano a trouvé de l’énergie et de la conviction, j’ai vu le match contre Sibilla et franchement ils ne méritaient pas de perdre. Nous devrons jouer la course parfaite pour reprendre le discours interrompu en décembre “.