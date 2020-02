Qu’adviendra-t-il de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA?

La sanction infligée par l’UEFA à Manchester City lui interdisant de participer aux compétitions européennes les deux prochaines saisons a également une conséquence au niveau de la FIFA. Et cela passe par l’étape où l’équipe de Pep Guardiola La présente édition de la Ligue des champions sera décernée.

15/02/2020 à 12:27

CET

Ramón Fuentes

Les règles de l’UEFA ne laissent aucun doute que, si nécessaire et compte tenu de la pénalité, la Ville ne pourrait pas disputer la Super Coupe d’Europe et que ce serait le club finaliste qui aurait joué contre le champion de l’édition en cours de la Ligue Europa. . Mais la grande question est: Et qu’adviendrait-il de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021? Il est important de se rappeler que ce nouveau format établit huit places pour la participation des équipes de l’UEFA correspondant aux quatre derniers vainqueurs des deux compétitions continentales de 2018 à 2021. Cela implique la présence sûre du Real Madrid et de Liverpool par la Ligue des champions. L’Atlético de Madrid et Chelsea sont les clubs qui l’ont atteint jusqu’à présent pour la Ligue Europa.

Mais la grande question est que cela arriverait si l’équipe de Pep Guardiola réalisait cette édition. Allez-vous lui permettre de venir tout en étant sanctionné par l’UEFA? Cela ouvre la porte à ce qui pourrait être le deuxième de cette édition 2020 qui était dans cette première édition du nouveau format approuvé par la FIFA. Ce qui ouvrirait la gamme à de nombreux clubs dont le Soccer Club Barcelona qui, pour le moment, n’ont pas atteint cette présence et qui auraient désormais la possibilité de le faire en étant finaliste ou champion de cette édition de la Ligue des Champions ou de la correspondante de la prochaine Saison 2020-2021.

Il est vrai que la FIFA a annoncé en octobre dernier qu’elle avait ouvert une période de consultation afin de déterminer les lieux où auront les 24 clubs qui participeront à cette première date. Des requêtes dont les conclusions ne seront connues que lors du prochain Comité Exécutif de la FIFA prévue en mars prochain et dont le siège reste à déterminer.

Comme nous l’avons déjà dit à l’époque dans le journal SPORT; les options pour Barcelone d’avoir une place dans la Coupe du monde des clubs s’il ne remporte pas l’un de ces deux tournois, est presque exclue. Il y a plusieurs raisons. Le premier parce que les consultations pour les modifications des lieux sont plus orientées vers l’Océanie mais pas à l’origine sur ce qui affecte l’UEFA où il n’y a aucune intention de modifier les critères d’admission à la Coupe du monde des clubs, En plus de la FIFA elle-même, ils comprennent que Le monde du football ne peut pas exister cette figure d’invitations comme ils existent dans le monde du tennis. Parce que cela créera également un précédent pour le football dans les prochaines éditions de la Coupe du monde elle-même.

Ainsi, bien que nous devrons attendre mars pour confirmation, Barcelone ne pourrait pas aller à la Coupe du monde des clubs si elle ne réussit pas à atteindre cette édition ou la prochaine de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. Un scénario qui change maintenant à domicile que la Ville atteigne la finale et décerne cette édition de la Ligue des champions contre le Barça