La Liga a été reportée en raison de la crise des coronavirus. Cette situation n’est pas propre à notre pays. La quasi-totalité de l’Europe a paralysé ses compétitions. De plus, la Ligue Europa et l’UEFA Champions League ont été reportées pour l’instant. En fait, l’Euro 2020 a été annulé et se tiendra en 2021. Ainsi, le SARS-Cov-2 a définitivement bouleversé le monde du sport, et plus particulièrement celui du football.

