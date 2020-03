Qu’adviendra-t-il de Paul Pogba dans la crise financière du football?

Alors que la crise mondiale plonge le football dans l’inconnu, l’avenir de Paul Pogba semble encore plus incertain alors que nous attendons que l’UEFA discute du contrat des joueurs et des délais d’enregistrement lors d’une réunion d’urgence aujourd’hui.

Mais en l’absence d’une boule de cristal et en supposant qu’il y aura une fin de la saison en cours suivie d’une fenêtre de transfert, où semble-t-il que Pogba finira en l’état?

La plupart des rumeurs à ce jour se sont concentrées sur trois résultats potentiels: rester à Old Trafford, déménager au Real Madrid ou déménager à la Juventus. Deux autres possibilités ont également été évoquées, quoique beaucoup moins fréquemment: un transfert à l’Inter Milan ou au PSG.

À l’heure actuelle, la moins probable de toutes ces options pour Pogba semble être un retour à la Juventus. Les Turinois sont probablement les plus fervents du peloton de chasse pour signer le Français, mais sont dans la pire situation financière pour le faire. Ils auraient déjà reculé devant le prix demandé réduit de United – estimé à environ 100 millions de livres sterling – et les demandes salariales de Pogba d’environ 350 000 £ par semaine.

Selon The Independent, la Juve était “en danger de violer les règles du fair-play financier avant même que la pandémie ne dévaste la vie en Italie” et a une masse salariale énorme, y compris celle de Cristiano Ronaldo, estimée à 550 000 £ par semaine. Cela laisse la partie italienne du mal à trouver des options d’échange de joueurs comme seul moyen de ramener le joueur de 27 ans au club.

Un accord de swap impliquant Paulo Dybala semble peu probable car le joueur a refusé de faire le changement avec Romelu Lukaku dans l’autre sens cet été. La dernière suggestion d’un échange d’Aaron Ramsey en provenance d’Italie semble tout aussi improbable, étant donné le record de blessures et l’âge du joueur – il aura 30 ans cette année.

Le fait est que tous les clubs sont plus que susceptibles de subir des pertes financières en raison de la crise mondiale et que les frais de transfert vont probablement baisser et que les joueurs ne verront probablement pas de grosses augmentations de contrat. Cela rend les swaps potentiellement plus probables, mais si Pogba doit se rendre en Italie, l’Inter pourrait être mieux placé pour le signer pour cette raison.

Le Mirror a signalé l’intérêt de l’Inter pour le Français en janvier. Le patron de l’Inter Antonio Conte a déjà travaillé avec Pogba à la Juventus et les Nerazzurri ont un joueur qui pourrait être un candidat idéal pour un échange avec Pogba – l’attaquant argentin Lautaro Martinez.

Alors que Barcelone est censé être en pole position pour signer le contrat de 22 ans, la crise financière prévue pourrait signifier qu’ils ne sont pas en mesure de bloquer la clause de libération de 102 millions de livres sterling. Un prix demandé similaire, un salaire similaire – un échange direct avec Pogba pourrait être une proposition très viable.

L’intérêt du patron du Real Madrid Zinedine Zidane pour Pogba n’a jamais diminué, mais l’homme qui détient les cordons de la bourse au Bernabeu, Florentino Perez, est moins enthousiaste. Compte tenu des contraintes financières probables causées par la crise des coronavirus, il est probablement beaucoup plus probable que los Blancos repulperont pour l’option moins chère de Donny Van de Beek cet été, avec des rumeurs d’un accord pré-convenu pour le Néerlandais refusant de mourir. .

Le Paris St Germain est la seule autre option réaliste pour le vainqueur de la Coupe du monde. L’été, il a été rapporté que Pogba avait conclu un énorme contrat de 429 000 £ par semaine avec la partie française, mais cela dépendait de la vente de Neymar du PSG à Barcelone, qui a échoué. Si les Bleu et Rouges parviennent à décharger le Brésilien cet été ou que Kylian Mbappe continue, il est très possible qu’ils reviennent pour le joueur vedette de leur pays – mais c’est un gros «si».

Cela nous laisse avec le scénario de Pogba restant à Old Trafford, quelque chose qui semblait impensable il y a quelques semaines à peine. Cependant, le joueur a semblé plus ouvert à l’idée de ces derniers temps et il a été signalé que des pourparlers ont été ouverts entre son agent Mino Raiola et le vice-président exécutif Ed Woodward au sujet d’une prolongation de contrat qui pourrait potentiellement garder Pogba au club jusqu’à son début de la trentaine.

Bien sûr, si l’un des prétendants de Pogba sort indemne de la crise actuelle, le solde oscille en leur faveur. Mais à moins que les relations dans les coulisses soient bien pires que ce qui est peint dans la presse, l’argent intelligent en ce moment serait sur le Français restant à Old Trafford après tout.

