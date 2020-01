“Quand Agüero a le ballon sur les pieds, c’est incroyable” »

Dimanche 12 janvier 2020

Le directeur technique de Manchester City n’a eu que des mots pour souligner le travail de l’équipe et surtout de Sergio Agüero. Pep Guardiola n’a pas ménagé ses éloges et a déclaré que “marquer ce nombre de buts signifie qu’il a fait beaucoup de bonnes choses”.

L’entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola, a remercié Sergio Agüero. L’attaquant avec ses trois buts contre Aston Villa, est devenu l’attaquant étranger avec le plus de tours du chapeau de l’histoire de la Premier League avec 12, surpassant les 11 d’Alan Shearer.

«C’est la personne la plus incroyable. Vous ne pouvez pas y parvenir sans être un gars qui aime jouer au football. Tout le monde a un talent et c’est le vôtre. Il a un cadeau, quand le ballon est sur ses pieds, c’est incroyable », a déclaré Guardiola à propos de l’attaquant historique.

Interrogé par le record argentin, le Catalan a déclaré que «Alan était une légende et Sergio est le même. Marquer ce nombre d’objectifs signifie qu’il a fait beaucoup de bonnes choses pendant de nombreuses années. Il est constant depuis de nombreuses années et c’est pourquoi nous sommes fiers de lui. »

Sur la performance de son directeur, l’Espagnol a ajouté que «nous avons marqué beaucoup de buts, mais le plus important est la façon dont nous avons joué et nous avons été fantastiques dans ce domaine. C’était une bonne performance. Nous avions le contrôle des transitions et les passes étaient bonnes. Ce fut un excellent résultat. “

Le bon fonctionnement de l’équipe de Claudio Bravo a également été souligné par le DT. «Nous l’avons vraiment apprécié et avons bien joué. Nous avons fait de nombreuses passes courtes et tout le monde s’est impliqué, même la défense, et il a donc pu prendre le contrôle du match. Nous sommes deuxièmes du classement et pendant longtemps nous n’y étions pas, nous allons donc essayer de maintenir cette position », a-t-il ajouté.