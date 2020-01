Quand aura lieu le tirage de la Copa del Rey et qui pourrait affronter Barcelone?

Barcelone découvrira qui ils joueront lors du prochain tour de la Copa del Rey vendredi lorsque le tirage au sort des 16 derniers sera effectué.

L’équipe de Quique Setien a battu Ibiza 2-1 mercredi pour progresser et affrontera désormais une autre égalité unijambiste les 28, 29 ou 30 janvier.

Le nouveau format de la Copa del Rey signifie que si le Barça attire un adversaire d’une ligue inférieure, le match sera joué à l’extérieur. S’ils affrontent un club de la Liga, l’équipe à domicile sera le ballon qui sera tiré en premier.

Le tirage au sort a lieu à 13 h 00 CET (12 h 00 GMT, 7 h HE) le vendredi 24 janvier. Vous pouvez le diffuser en direct via le site Web de la RFEF ou via leurs réseaux sociaux: Facebook, Twitter et YouTube.

Voici un aperçu de qui rejoindra Barcelone lors du tirage:

Real Madrid, Real Zaragoza, Osasuna, Sevilla, Athletic Club, Villarreal, Real Sociedad, Valencia, Tenerife, Granada, Leganes, Mirandes, CD Badajoz, Cultural Leonesa, Rayo Vallecano.

Il y a eu quelques bouleversements dans la compétition jeudi soir avant le tirage.

L’Atletico a été éliminé par Cultural Leonesa 2-1 après prolongation, Mirandes a éliminé Eibar et Vallecano a battu le Real Betis aux tirs au but.