Quand Carlos Zambrano a rejeté Liverpool de Klopp

Seuls les détails manquent pour que Carlos Zambrano devenir le deuxième renforcement de La bouche, après l’arrivée de Guillermo “Pol” Fernández. Le défenseur péruvien vient sans avoir d’activité dans le Dinamo Kiev (Ukraine) car il n’a pas été pris en compte par le coach Alekséi Mikhailichenko.

Zambrano il est parti à 17 ans à Schalke (Allemagne) sans avoir fait ses débuts dans le football péruvien. Puis a traversé St. Pauli et Eintracht Frankfurt, équipe qui a laissé une marque importante.

C’est en jouant avec cette équipe allemande, au milieu de la saison 2015-16, qu’il a rejeté une offre de jouer dans le Liverpool de Jurgen Klopp. “Une semaine avant la pré-saison, à Liverpool tous ses centraux ont été blessés. J’étais déjà Jürgen Klopp au club et me demande à ce moment-là, mais une semaine avant j’avais promis à mon entraîneur que je restais au club et que je me battrais parce que nous nous battions “, a-t-il révélé Zambrano.

“Peu de temps après mon engagement au DT, l’offre de Liverpool et ils voulaient que je signe maintenant. Cette nuit-là, je n’ai pas pu dormir, mes camarades de classe m’ont dit de partir. Cependant, je suis resté et j’ai sauvé la catégorie, même si j’ai raté cette opportunité “, a-t-il ajouté en dialogue avec Movistar Deportes Péru le 20 décembre.

En outre, Zambrano il a dit qu’il aurait aussi pu jouer dans Séville. “Cela a toujours été un rêve de jouer dans Liverpool ou le Sevilla FC, et j’avais à la fois l’offre. À propos Séville n’a pas pu être donné car le Eintracht Frankfurt Je ne voulais pas. J’étais dans un bon moment et j’allais bien là-bas et cela n’a pas été fait “, at-il conclu.

