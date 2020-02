“Quand Guardiola est parti, le Bayern était comme le Far West” »Football Press

Mercredi 26 février 2020

L’attaquant allemand Thomas Müller a été honnête dans son analyse de l’évolution de l’équipe allemande après le départ de l’entraîneur espagnol en 2016. “Il avait l’impression que tout pouvait arriver”, a déclaré l’attaquant à propos du passage de Pep à Carlo Ancelotti

Le 19 décembre 2015, l’entraîneur espagnol Josep Guardiola a confirmé qu’à la fin de cette saison, il ne renouvellerait pas son contrat avec le Bayern Munich. De cette façon, il a clôturé une période de trois ans contre l’équipe allemande, au cours de laquelle il avait remporté un total de sept titres. Son remplaçant était Carlo Ancelotti, qui ne bénéficiait pas d’un soutien total dans l’équipe «bavaroise».

L’attaquant Thomas Müller, en conversation avec les médias The Athletic, a montré sa position sur la façon dont les choses se sont déroulées dans le club après le départ de Pep. Et sa vision était assez critique. Sur ce point, l’Allemand a déclaré que «dans les années qui ont suivi le départ de Guardiola, nous n’avons pas réussi. En fait, c’était parfois comme être dans le Far West. J’avais l’impression que tout pouvait arriver. »

Dans le même ordre d’idées, l’attaquant, qui a marqué 9 buts dans le «Géant de Bavière» cette saison, a souligné que le style de jeu que l’équipe a présenté avec Guardiola, commentant que «lorsque nous parvenons à avoir de la stabilité et à contrôler le jeu, pour moi il était plus facile d’avoir un impact positif. »

D’un autre côté, le point central de sa critique d’Ancelotti était le changement dans les systèmes de jeu de l’équipe, affirmant que “tout ce pour quoi nous nous sommes battus, tout ce que nous avions appris pendant ces merveilleuses années, avait disparu”.

Bref, l’expérience de «Carletto» à la tête de l’équipe bavaroise n’a duré qu’une saison, au cours de laquelle il a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne.