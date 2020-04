“Quand je quitte le football, je veux devenir DT” »Presse football

Dimanche 19 avril 2020

Le joueur de Manchester City a annoncé ses projets futurs à sa retraite de l’activité. Le milieu de terrain espagnol qui partage un vestiaire avec Claudio Bravo a l’intention de jouer “encore quelques années” puis de débuter une carrière d’entraîneur et de rester connecté au football.

David Silva, camarade milieu de terrain espagnol de Claudio Bravo à Manchester City, s’est entretenu avec le «citoyen» pour un chat en direct et a exprimé ses souhaits pour l’avenir. Le joueur de 34 ans pense déjà à sa retraite et est de plus en plus tenté de poursuivre sa carrière d’entraîneur.

«Avec ce que j’ai vécu dans ma carrière et le temps qui passe, vous devenez entraîneur. C’est quelque chose que j’ai dit au début «non», mais c’est une option, car cela m’intéresse de plus en plus », a déclaré Silva aux fans de City.

“Maintenant, quand je quitte le football, je veux être entraîneur. Cependant, je ne sais toujours pas quand, parce que je veux jouer encore quelques années “, a-t-il ajouté, sans annoncer s’il va continuer en Premier League ou chercher une nouvelle équipe pour la saison prochaine.

Silva, capitaine de la City, comme le rapportent les médias britanniques, s’intéresse à Las Palmas ou même à la MLS pour continuer son football créatif. Le joueur a assuré avoir mené une carrière “pleine de joies”, tant dans le football anglais que dans son pays natal.

«J’ai joué avec de grands joueurs comme Xavi et Iniesta, qui ont marqué une génération d’équipes nationales. J’ai joué contre Ronaldinho à son meilleur, à un moment où il avait peur d’essayer de lui prendre le ballon car il pouvait facilement nous humilier. J’ai joué contre Ronaldo, Zidane et Messi, entre autres “, se souvient l’Espagnol.