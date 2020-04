“Quand j’étais dans des ateliers, j’ai parlé avec River pour y emmener Pavón”, a expliqué Antonio Fauro.

Mi-2014, après un bon début de carrière, Cristian Pavón a été acquis par La bouche, qui a payé 14 millions de pesos à Ateliers. Mais l’histoire a peut-être été différente.

Antonio Fauro, alors représentant de “Kichan”, a révélé que l’attaquant aurait pu atterrir sur Rivière. “Je l’ai représenté Pavón depuis garçon. Quand j’étais dans des ateliers, j’ai parlé avec des gens de Rivière de l’emmener là-bas “, surpris “Pichi” Fauro.

Cependant, comme on le sait déjà, les négociations n’ont pas avancé et se sont La bouche. Cela a déclenché un désagrément entre Fauro y Fernando Hidalgo, agent actuel de Pavón. “J’ai conclu un accord avec Fernando Hidalgo représenter Pavón et quand il est allé jouer à Boca, les problèmes ont commencé. Pavón n’a rien à faire et sa famille non plus. Je n’en ai jamais discuté avec lui parce que je ne voulais pas lui compliquer la tête “, a-t-il déclaré sur FM 94.7.

“Quand le joueur était sur le point de vendre à l’étranger, il a commencé à inventer des e-mails et des signatures, comme toujours. Il essayait de rompre ma relation avec les parents de Pavón, j’ai alors pris la décision de le résoudre par les voies légales “, a-t-il conclu.