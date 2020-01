Quand la Super Coupe d’Espagne était péroniste

Les années 40 tournaient et l’Espagne traversait la dure période d’après-guerre avec la main sanglante de Franc dictateuro. L’Argentine était aussi une autre, plus sauvage que le soja …

Dans 1947 la femme du président Juan Domingo Perón, Maria Eva Duarte, J’ai visité la péninsule ibérique. C’était le 8 juin et est arrivé avec des navires chargés de blé et de viande dans une ville qui avait besoin de nourriture.

Reçu avec tous les honneurs, Eva s’est distinguée avec la Grande Croix d’Isabelle la Catholique en remerciement à l’Argentine pour son soutien et sa générosité envers l’Espagne en ces temps particulièrement difficiles. Il a visité Gran Canaria, Madrid, Séville et Barcelone dans un soutien politique clair pour le régime de Franco qui à cette époque il était internationalement isolé pour ses sympathies avec l’axe nazi-fasciste de Hitler et Mussolini.

La tournée a duré 18 jours et parmi de nombreux autres hommages la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a créé en son honneur la Coupe María Eva Duarte de Perón. Le tournoi a affronté le champion de la Première Division d’Espagne et le champion de la Coupe Generalissimo (Coupe d’Espagne) de la saison précédente. Le trophée a été présenté par le Club San Lorenzo de Almagro.

Il Réel Madrid Il a été le premier champion des sept éditions jouées. Il Barcelone a obtenu trois Valence, Athetic de Bilbao et Athlète de Madrid, ongle. Après la mort d’Eva Perón en 1952, le tournoi a cessé d’être joué et n’a repris qu’en 1982 avec le nom de Supercopa. Un an plus tard -avec César Luis Menotti comme entraîneur et Maradona blessé-, le Barcelone a pris le titre. Un autre entraîneur argentin qui a remporté la Super Coupe était Alfredo Di Stefano en 1990 réalisant au Real Madrid.

Le club catalan est l’actuel champion et le plus titré avec 16 trophées, suivi des 11 du Real Madrid. Lionel Messi est le meilleur buteur historique de la compétition et le joueur le plus gagnant avec huit titres.

La Coupe María Eva Duarte de Perón avait une histoire aussi argento. Était le Argentine Gold Cup, organisé par la Fédération catalane en 1945 afin de lever des fonds pour les hôpitaux de Barcelone et Bilbao. C’est une initiative du consul argentin de la ville qui a fait don du trophée grâce à des fonds collectés auprès d’Argentins basés en Catalogne. Dans sa seule édition, Le FC Barcelone a été proclamé champion du tournoi lorsqu’il est imposé à l’Athétique par 5-4. L’entraîneur des Blaugrana était l’ancien légendaire buteur Josep Samitier, un ami proche de Carlos Gardel.