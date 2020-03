Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 1

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, il est connu sous le nom de Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents jeux d’anime et vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

Épisode 1 – Route vers un rêve

Regardez en japonais avec sous-titres anglais:

Regardez en espagnol:

Tout d’abord, un peu d’histoire. L’anime raconte à l’origine que Tsubasa s’est frayé un chemin dans le système de football des écoles japonaises et a finalement attiré l’attention des jeunes footballeurs du pays. Au moment où cette série commence (appelée Road to 2002 pour célébrer la première Coupe du Monde de la FIFA disputée en Asie), Tsubasa est devenu suffisamment bon pour s’installer dans la ligue brésilienne pour se faire un nom. Il commence au niveau des jeunes de Sao Paulo et finit par faire partie de l’équipe senior. Il finira par signer pour Barcelone, mais les premiers épisodes racontent l’histoire des précédents spectacles de la série. Commençons donc avec l’épisode 1.

L’épisode commence avec Tsubasa jouant pour “Brancos”, qui dans le manga original est Sao Paulo. Tout en dribblant, il entre en quelque sorte dans une séquence de flashback prolongée qui raconte son histoire. Ouais, ce spectacle est bizarre comme ça.

Il se souvient avoir rencontré son ami Ryo Ishizaki, connu sous le nom de Bruce dans de nombreux endroits, lorsqu’il était enfant, et sa première rencontre avec Sanae (également connue sous le nom de Patty), la pom-pom girl principale de l’équipe. Tsubasa demande à Ryo s’il peut jouer au football avec lui, et bien que Ryo ne soit pas sûr, il finit par céder et la paire va au parc.

Sanae est sceptique quant à la petite taille de Tsubasa mais est convaincu de lui permettre de faire partie de l’équipe parce que le reste de l’équipe dit que ce qui compte vraiment, c’est son talent. Tsubasa est adopté dans l’équipe, connue sous le nom de Nankatsu, qui a juré de ne plus perdre 10-0. Cela seulement après que leur avant-centre régulier se soit blessé.

Genzo Wakabayashi, alias Benji Price, est présenté comme le gardien confiant et portant un chapeau qui n’a jamais concédé de but. Il est là pour un défi. Si Nankatsu peut marquer un seul but, il leur permettra de s’entraîner dans le parc. Sinon, ils accepteront de ne plus jamais montrer leur visage.

Genzo dit à son équipe, connue sous le nom de Shutetsu, qu’il ne sera pas nécessaire car leurs rivaux sont si mauvais et permet au deuxième gardien de l’équipe de commencer. Tsubasa est déployé comme balayeur et il passe beaucoup de temps à faire des blocs de ligne de but parce que son équipe, Nankatsu, est si terrible.

L’équipe de Genzo monte 2-0 avant qu’un ivrogne portant des lunettes de soleil s’égare là où les enfants jouent. Cela devrait être alarmant, mais ce n’est pas le cas. Je t’expliquerai plus tard. Pendant ce temps, Tsubasa tente un tir de son propre but qui frappe la barre transversale. Les gens remarquent que Tsubasa est super incroyable et le reste de son équipe est terrible.

A la mi-temps, l’équipe de Tsubasa a une fiche de 3-0. Genzo prononce un discours à la mi-temps dans lequel il ordonne un double marquage sur Tsubasa, et s’abandonne pour éviter de perdre en accordant un seul but. Pendant ce temps, Nankatsu met Tsubasa en avant et fait toute sa stratégie pour lui passer. Après la mi-temps, Tsubasa tente une attaque mais son équipe est contrecarrée et ils concèdent à nouveau. Mais dans le jeu suivant, Ryo passe à Tsubasa, qui tire avec une volée volante. La balle frappe la barre transversale, elle est dirigée vers lui par un coéquipier, il centre avec une volée vers Ryo, Ryo tire mais il est bloqué par le gardien, puis Tsubasa dirige le rebond. BUT! L’équipe de Tsubasa gagne!

Cet objectif très improbable et alambiqué est montré en super ralenti, avec des personnages autorisés à dire des phrases entières pendant qu’il se produit, donnant l’impression que les personnages doivent parler à une vitesse ultra-rapide. L’ivrogne jette son flacon loin, disant que le jeu est trop intéressant pour continuer à regarder. C’est ridicule mais très amusant.

Avec un but, l’équipe de Tsubasa célèbre avoir remporté le défi tandis que Genzo qualifie la jeune star de «chanceuse» et jure de ne plus concéder. Pendant ce temps, l’ivrogne donne un coup de pied fort à Tsubasa, qui le renvoie. Encore une fois, devrait être préoccupant, mais ce n’est pas le cas dans ce cas. L’ivrogne exécute lui-même un tir de volée sur le coup de pied de Tsubasa, ce qui impressionne les enfants.

L’ivrogne se révèle alors être Roberto, un ancien joueur de l’équipe nationale brésilienne. Roberto deviendra un mentor clé pour Tsubasa, mais pas encore. L’épisode se termine avec Tsubasa disant que Roberto «cherche quelqu’un». Hmmm … qui pourrait-il être?

Je continuerai à publier des messages pour vous, les gars – espérons que le vrai football sera de retour lorsque j’aurai terminé toute la série!