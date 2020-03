Quand le capitaine Tsubasa a rejoint le FC Barcelone – épisode 2

Le capitaine Tsubasa pourrait être le footballeur fictif le plus célèbre au monde. Ce manga japonais est apprécié dans le monde entier, bien qu’il ne soit pas toujours connu sous le même nom. En Amérique latine, il est connu sous le nom de Supercampeones. En Espagne, c’est Oliver y Benji. Aux États-Unis, c’est Flash Kicker. En France, Olive et Tom, et en Italie, Holly e Benji. (Je ne sais pas trop pourquoi ils doivent conserver les personnages restants.)

Il raconte l’histoire d’un prodige du football japonais nommé Tsubasa Ozora (connu dans différents pays sous le nom d’Oliver Atom, Oliver Tsubasa, Majed, Andy Dai Zhiwei .. vous obtenez le point) et a été adapté dans différents jeux d’anime et vidéo. Cela a commencé dans les années 80, mais sa popularité durable (même parmi les footballeurs professionnels) a conduit à de nouveaux numéros du manga, ainsi qu’à plus d’émissions de télévision et plus de jeux sortis jusqu’à ce jour.

Vous savez peut-être tout cela, mais saviez-vous que Tsubasa a rejoint le FC Barcelone dans le manga et le spectacle? Nous allons faire une pause dans le vrai football et regarder des anime et revivre l’histoire …

Épisode 2 – Tsubasa rencontre Roberto

Regardez en japonais avec sous-titres anglais:

Regardez en espagnol:

Dans l’épisode 1, nous avons vu Tsubasa jouer avec Sao Paulo (AKA Brancos) et avoir un flashback prolongé jusqu’à son enfance. Dans cette séquence, nous avons rencontré les personnages principaux comme son meilleur ami (Ryo), son amour (Sanae), son rival (Genzo) et son mentor (Roberto). Cliquez ici pour ce récapitulatif.

Cet épisode commence par un flash-back légèrement surréaliste dans lequel Roberto, vêtu de son équipement de l’équipe nationale brésilienne, donne un coup de pied dans un stade vide. Nous retournons au … pas tout à fait aussi loin dans le passé … (rappelez-vous que c’est tout un gros flashback au milieu d’un jeu) où un médecin dit à Roberto qu’il a une maladie des yeux.

Il revient en arrière (garçon, ce spectacle aime les flashbacks!) À être un enfant dans les bidonvilles du Brésil, promettant à sa mère qu’il deviendra un joueur professionnel et l’aidera avec de l’argent. De retour dans la chronologie légèrement plus récente, il regarde un pendentif en croix.

Les enfants le remarquent et il leur demande comment se rendre à une adresse. Tsubasa regarde l’adresse, et surprise! C’est sa maison! Apparemment, son père l’a donné à Roberto. Cela conduit à un autre flashback.

Le père de Tsubasa, un capitaine de mer en quelque sorte, a apparemment rencontré Roberto au Brésil et lui a dit de visiter le Japon et de rester avec sa famille. L’un des enfants remarque qu’il est un joueur professionnel, qui a apparemment joué avec les Brancos et a été le meilleur buteur de l’équipe nationale brésilienne. Ils le convainquent de leur apprendre à s’améliorer. Roberto leur conseille d’être «amis avec le ballon», d’aller partout avec le ballon.

Roberto raconte également l’histoire de la perte de sa mère dans un accident d’usine. Il quitte le sport par tristesse, mais un commerçant passe et lui dit que sa mère avait déjà payé la moitié du prix d’une nouvelle balle pour lui en cadeau d’anniversaire. Roberto dit qu’il ne peut pas se permettre l’autre moitié, mais le commerçant dit de ne pas s’en inquiéter et de le rembourser en lui dédiant un objectif quand il sera dans l’équipe nationale.

Dans un passé pas si lointain, Roberto enseigne aux enfants ce qu’est un coup de bicyclette et rentre plus tard chez lui avec Tsubasa. Encore une fois, quelque chose au sujet d’un enfant qui ramène un homme ivre à la maison devrait être un peu inquiétant mais heureusement, rien de mauvais ne se produit. Roberto réfléchit à la raison pour laquelle il est au Japon, pour voir un médecin pour aider avec sa condition oculaire, mais jure de ne le dire à personne afin de ne pas l’inquiéter.

Ryo et un autre enfant mangent des friandises de poulpe lorsque Sanae révèle qu’elle a créé une bannière spéciale pour Tsubasa. C’est un signe précoce de l’angle romantique avec ces deux-là. Pendant ce temps, Tsubasa tente le coup spécial de Roberto sous la pluie, ce qui implique de frapper la barre transversale depuis une position debout, puis de marquer le rebond avec un coup de pied de vélo. Il échoue au début mais réussit finalement, et Roberto le félicite.

L’épisode se termine avec Roberto et Tsubasa s’amusant à l’entraînement tandis que Roberto raconte une lettre qu’il a envoyée à l’entraîneur de l’équipe nationale brésilienne, lui disant qu’il a trouvé le médecin au Japon mais sa situation reste très compliquée.

Cet épisode se concentre fortement sur Roberto, qui restera un personnage important. L’attraction de la série réside dans la façon dont elle vit les fantasmes que beaucoup d’entre nous avaient en tant qu’enfants: être le meilleur joueur de l’école, marquer un but gagnant, mais aussi, par exemple, rencontrer une star du football qui nous entraînerait personnellement. Cet épisode le montre bien, même si si vous êtes comme moi, vous espérez que la série avancera dans la chronologie «actuelle» où Tsubasa est déjà un joueur professionnel. Mais c’est bien de faire sortir la trame de fond. Passons à l’épisode 3!